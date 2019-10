Paola Torrente/ La Miss Curvy e quel problema mai risolto (Da Noi… A Ruota Libera)

Paola Torrente sarà ospite oggi, 13 ottobre 2019, su Rai Uno del programma “Da Noi… A Ruota Libera”. Questo è una novità interessante del palinsesto Rai della domenica con alla conduzione la splendida Francesca Fialdini e che debutta nel pomeriggio dalle 17.35 dopo il classico appuntamento con Domenica In. Modella simbolo delle curvy ha partecipato a testa alta a Miss Italia arrivando seconda e raccogliendo consensi un po’ ovunque. Ha così dato la possibilità a molte ragazze di esprimersi tramite le sue parole e di avere così la possibilità di mettere luce su quello che è un problema evidente e di cui non si parla mai abbastanza. Vedremo se verrà affrontato anche di fronte a Francesca Fialdini.

Paola Torrente, Da Noi… A Ruota Libera: “Gente sempre pronta ad attaccarti”

Di recente Paola Torrente è stata ospite a Mattino 5 nello studio di Federica Panicucci. Ha parlato a lungo di come gli haters siano sempre presenti nella vita di una modella curvy e come non abbia fatto eccezione la sua partecipazione a Miss Italia: “Sono sempre pronti ad attaccarti. Non sono mia contro le critiche costruttive, quando sono offese però è un altro conto”. Aggiunge però che la situazione poi è cambiata: “Nel corso del tempo sono diminuiti però forse perché hanno visto da parte mia una maturazione di questa cosa. Subito dopo Miss Italia ci sono state delle critiche e in molti mi hanno detto che non dovevo essere nella categoria che è delle miss, ma che dovevo partecipare a un concorso a parte“.

Il post malinconico di Paola Torrente

Un post malinconico di Paola Torrente, Miss Curvy nel 2016, ha creato un po’ di polemica con molti che hanno cercato di capire cosa le fosse accaduto. Su Instagram infatti la ragazza di recente ha pubblicato una sua foto, scrivendo: “Riportatemi in quell’istante, riportatemi dove tutto era perfetto”. Una frase che non è stata compresa da molti che si sono chiesti quale fosse il riferimento preciso a quell’istante. La ragazza è stata spesso vittima di bullismo, come ha raccontato nelle sue varie ospitate, ma ha comunque anche tenuto la testa alta di fronte a queste cose dimostrando di avere personalità e di essere una ragazza di grandissima personalità. Cosa racconterà oggi a Francesca Fialdini?

Cosa è successo?

Visualizza questo post su Instagram Riportatemi in quell’istante, riportatemi dove tutto era perfetto ♥️ Un post condiviso da Paola Torrente (@paola_torrentereal) in data: 10 Ott 2019 alle ore 5:22 PDT





