Paola Turani è diventata mamma / “Io e mio marito Ricky Serpella innamorati di Enea”

E’ un periodo straordinario per Paola Turani, che ha finalmente conosciuto “l’indescrivibile felicità” di diventare mamma. Un sogno inseguito a lungo, voluto fortissimamente e scaturito dalla storia d’amore con il marito Ricky Serpella. Il piccolo Enea Francesco è nato da poche ore, ma la famosa influencer si sente già legatissima al suo bambino. “Io sono già perdutamente innamorata di lui”, le prime parole entusiastiche della Turani, nel momento in cui ha deciso di condividere coi fan la notizia.

Cuoricini e congratulazioni si sono moltiplicati a dismisura per il fiocco azzurro in casa Turani. Il post con il neonato tra le braccia, naturalmente ha scatenato la dolcezza dei suoi follower, che hanno seguito la gravidanza con grande interesse in questi mesi.

Paola Turani, la gioia di diventare madre: “è una cosa indescrivibile”

Sprizza gioia da ogni poro Paola Turani. La showgirl si sente al settimo cielo ora che è nato Enea Francesco: “è nato il nostro amore, Enea Francesco Serpellini. Stiamo bene e soprattutto di una felicità indescrivibile! io sono già perdutamente innamorata di lui”, l’annuncio diramato sui social, colmo di gioia e felicità. La Turani era impaziente di vedere il suo bambino e anche i fan, ormai, non vedevano l’ora di ricevere aggiornamenti lieti.

Soprattutto considerando il passato burrascoso di Paola, che per anni aveva provato ad avere un figlio. Molti forse non sanno che la showgirl ha scoperto di essere incinta nel momento in cui aveva preso in considerazione l’idea della fecondazione assistita. Da allora la sfrenata felicità condivisa passo passo con i suoi seguaci di Instagram.

