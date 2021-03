Paola Turani è incinta di Riccardo Serpellini/ “È stata dura ma niente è impossibile”

Una gioia immensa che è stato difficile nascondere in questi primi tre mesi visto che Paola Turani ha annunciato di essere incinta e di aver passato la fase critica dei primi tre mesi. L’influencer aspetta un bambino dal suo Riccardo Serpellini e sui social lo ha annunciato pubblicando un lungo post in cui parla delle difficoltà a cui sono andati incontro in questi mesi proprio cercando di avere un bambino. Per loro è un vero e proprio dono arrivato ad un anno e mezzo dalle loro favolose nozze social e adesso per Riccardo e Paolo, e i loro cani, arriverà una persona importante, il loro bambino. I due si sono sposati con rito civile all’americana a Lonato, in provincia di Brescia, ed è proprio dalla loro città che oggi hanno annunciato la gravidanza.

Paola Turani è incinta di Riccardo Serpellini

Paola Turani sui social ha parlato delle sue emozioni: “In questi anni durante la nostra lunga attesa abbiamo capito molte cose. Abbiamo capito che io e te siamo davvero forti e possiamo superare tutto insieme Abbiamo capito che davvero “NIENTE È IMPOSSIBILE”…”. La bella influencer ha avuto una serie di problemi prima di rimanere incinta e lei stessa, senza scendere nei dettagli, ne parla su Instagram: “Abbiamo capito anche che le cose più belle e che più desideri si fanno sempre attendere… nel nostro caso un po’ troppo, ma forse doveva andare così. Ed infine abbiamo avuto la conferma che l’amore è così importante da vincere su tutto, anche quando le battaglie ci sembrano più difficili e ci fanno soffrire. Quanto ho sognato questo momento, quanto… e alla fine ecco che è arrivata la nostra gioia più grande e speciale”.

