Paola Turci, nata nel 1964, ha cominciato a far musica da giovanissima: a vent’anni si è esibita per le prime volte nei locali romani, venendo notata da Mario Castelnuovo, che le ha proposto di scrivere i primi brani e incidere un disco. Proprio con un brano scritto per lei da Castelnuovo, “L’uomo di ieri”, si è presentata al Festival di Sanremo nel 1986, venendo eliminata ma ottenendo comunque un buon riscontro da parte della critica e attirando l’attenzione di diversi grandi della musica, come Paolo Conte. La carriera di Paola Turci ha subito una svolta quando nel 1989 ha preso parte nuovamente a Sanremo con “Bambini” nella categoria emergenti, vincendo il premio. Da quel momento il suo nome si è diffuso sempre più, con i primi singoli di successo e gli album con vendite importanti.

Nel 1993 Paola Turci ha subito un gravissimo incidente. L’artista era alla guida della sua Saab 900 Cabrio e si stava dirigendo a Policastro dove avrebbe dovuto tenere un concerto, quando all’altezza dell’uscita di Torano Castello sulla Salerno-Reggio Calabria, è rimasta vittima di un gravissimo incidente nel quale ha riportato numerose ferite. Solamente grazie al tempestivo intervento dei medici, il suo occhio destro si è riuscito a salvare, ma in totale sul volto di Paola Turci sono stati messi più di cento punti di sutura. Un gravissimo incidente che però non ha bloccato la carriera di Paola Turci, che ha continuato a fare musica.

Paola Turci, chi è: l’amore con Francesca Pascale

Dopo aver avuto diverse storie d’amore eterosessuali, Paola Turci si è legata a Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi. Dopo essere stata sposata dal 2001 al 2012, la cantante nel 2019 ha conosciuto la Pascale e tra le due è stato immediato il feeling, tanto da unirsi in matrimonio nel 2022. Il loro rapporto si è poi concluso due anni più tardi. Parlando proprio della storia d’amore con la Pascale e del suo orientamento sessuale, Paola Turci ha affermato: “Nelle etichette non c’è evoluzione. Sono quella che sono, se mi piace una donna, sto con una donna”.