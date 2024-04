Paola Turci, compagna di Francesca Pascale/ Il commento alla foto con la Fagnani: “Non sono gelosa ma…”

Paola Turci è la compagna di Francesca Pascale che ha poi sposato con unione civile ufficiale a Montalcino nel 2022. La cantante che ha sempre dichiarato di aver finalmente trovato l’amore vero, non ha mai nascosto parole di apprezzamento nei confronti della moglie ed ex di Silvio Berlusconi, in particolare affermando sempre, in varie interviste che questa relazione le ha cambiato la vita a partire dal colpo di fulmine, scattato ad un concerto in teatro a Torino. Come aveva raccontato a Repubblica, da quel momento le due non si sono più lasciate e hanno deciso di condividere la vita insieme, trasferendosi in Toscana dove convivono insieme ad undici cani.

Anche Francesca Pascale, che sarà ospite alla trasmissione Belve dove racconterà particolari della sua vita privata, molte volte ha confermato i sentimenti che la legano alla Paola Turci, sottolineando anche che questa relazione è stata come una terapia dopo un periodo particolarmente difficile. Vissuto in seguito alla separazione con il Cavaliere con il quale aveva convissuto per 10 anni. “Con Paola ho sentito inevitabile sposarmi, una medaglia al nostro amore. Una carezza dopo un periodo doloroso. Non è importante, lo so, ma è stato spontaneo e sì, un colpo di fulmine. Pieno di luce“, aveva detto rispondendo alle domande sul settimanale D.

Paola Turci, il commento alla foto della moglie Francesca Pascale con la Fagnani: “Non sono gelosa ma…”

Paola Turci, compagna di Francesca Pascale si è dichiarata “Innamorata come non mai” della sua compagna, con la quale condivide tutto, compresi numerosi scatti social che ritraggono la coppia in atteggiamenti intimi e durante varie occasioni, specialmente nei viaggi, passione che le accomuna da sempre. Le due sono molto attive su Instagram, dove commentano a vicenda i post ricevendo sempre numerosi commenti dai fan.

Nel più recente, pubblicato da Francesca in occasione della partecipazione come ospite alla trasmissione Belve, che ritrae la protagonista in compagnia della conduttrice Francesca Fagnani, è arrivato un commento proprio da parte della compagna di Francesca Pascale. Paola Turci ha infatti ironizzato sotto ad uno scatto che ritrae la compagna abbracciata alla giornalista dicendo: “Non sono gelosa ma…”. Aggiungendo però, affettuose parole di apprezzamento: “Sei la meraviglia delle meraviglie. Sei tu“.

