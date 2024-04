Paola Turci, dall’incidente alla moglie Francesca Pascale/ L’amore per Paolo Canè e Andrea Amato

Paola Turci, il percorso di rinascita dopo l’incidente: “Avevo fatto togliere gli specchi in casa…”

Paola Turci è un vero e proprio pilastro della sua musica italiana; la sua storia emerge a pieno dalle sue canzoni che ne veicolano emozioni, sentimenti e soprattutto una passione poetica e smisurata per il mondo delle sette note. La storia della cantante ha spesso attirato l’attenzione e curiosità degli appassionati, soprattutto in riferimento ad alcune dinamiche cruciali legate alla sua vita privata e sentimentale.

Paola Turci: "Francesca Pascale mi ha cambiato la vita"/ "All'inizio avevo paura a parlare del mio amore"

Proprio agli esordi della sua carriera, il 15 agosto del 1993 un terribile incidente ha rischiato di pregiudicare la vita di Paola Turci. Un incidente in auto che ha portato la cantante ad andare per ben 13 volte sotto i ferri con la paura di perdere l’occhio destro, fortunatamente superata. Paola Turci porta ancora i segni di quella brutta disavventura al volante che nel tempo le hanno arrecato sofferenza e disagio: “…Anni a nascondermi, fingendo di stare bene, fingendo di non avere paura”. Con grande forza e supportata dagli affetti, la cantante è riuscita a riemergere: “Avevo fatto levare gli specchi da casa; più avanti, con uno specchio piccolo ho iniziato a guardarmi, non tutta insieme” – ha raccontato Paola Turci al Corriere della Sera – “Dal collo in su, salivo: la bocca, il naso, un pezzo al giorno..”.

Paola Turci e l'amore per la moglie Francesca Pascoli/ La madre della cantante: "Ha scelto di essere felice"

Paola Turci e l’amore: dal matrimonio con Francesca Pascale agli ex Paolo Canè e Andrea Amato

Le angherie della vita superate da Paola Turci l’hanno certamente resa più forte, grazie anche all’amore sempre presente nella sua vita. Oggi la cantante è legata a Francesca Pascale, sua moglie dal 2022. “Nel mio cuore ti ho sposata dal primo istante che ti ho incontrata… Buon anniversario donna meravigliosa, ti amo”, questa la romantica dedica affidata ai social lo scorso anno in occasione del primo anniversario di nozze.

Come anticipato, l’amore è sempre stato protagonista nella vita di Paola Turci anche prima dell’attuale legame con Francesca Pascale. Negli anni ‘90 la cantante è stata legata all’ex tennista Paolo Canè, con il quale il rapporto si è concluso dopo alcuni anni. Più di recente è stata invece sposata con Andrea Amato, noto giornalista; le nozze si sono realizzate nel 2010 ma appena due anni dopo sono giunti alla separazione.

Paola Turci e l'incidente che le ha cambiato la vita/ "Tolsi gli specchi a casa, vivevo nella paura"

© RIPRODUZIONE RISERVATA