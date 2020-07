Paola Turci è fidanzata?/ Gli indizi e i rumors sull’amicizia con Francesca Pascale

Paola Turci potrebbe avere un nuovo fidanzato: la voce di corridoio ha iniziato a circolare fra le pagine di gossip già l’anno scorso. La cantante si è sempre tenuta a debita distanza da rumors e pettegolezzi, ma ha deciso di fare un’eccezione in un’intervista concessa al settimanale Grazia. Così ha sfatato il mito di essere ancora single, sottolineando di avere qualcuno di speciale al suo fianco. Chi è il fidanzato della Turci? Impossibile dirlo, visto che l’artista ha scelto di trincerarsi dietro un misterioso silenzio. “Ho una persona speciale vicino”, si è limitata a dire, “direi più così“. L’unico indizio che conosciamo riguarda ciò che Paola cerca nella coppia: “Il dialogo e lo scambio. Sono incapace di essere aggressiva e violenta. Lo scontro fine a se stesso non mi piace”. Chi segue il gossip sa bene che in questi mesi Paola Turci è molto vicina a Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi. Proprio lo scorso giugno le due sono state immortalate da Diva e Donna insieme a spasso con i loro cani e si è subito parlato di una grande vicinanza tra le due. Single dopo la fine della relazione con Silvio Berlusconi, la Pascale ha trovato nella cantante, una delle grandi donne della musica italiana, un’amicizia fortificatasi anche con la condivisione di diversi interessi, in particolare l’impegno civile.

Chi è il fidanzato di Paola Turci? La vita privata sotto i riflettori

La vita privata di Paola Turci ha attirato sempre l’attenzione dei più curiosi. In passato ci sono stati due uomini importanti al suo fianco e a quanto pare anche oggi ci sarebbe qualcuno che le fa battere il cuore. Dalle poche indiscrezioni circolate in rete, l’uomo del mistero dovrebbe chiamarsi Francesco. Anche se quando l’anno scorso ha rivelato di avere il cuore impegnato, ha sottolineato a Sky Tg24 di non essere sicura di essere fidanzata. Oggi, sabato 25 luglio 2020, Paola Turci sarà una delle protagoniste che vedremo in Una storia da cantare, in replica nel prime-time di Rai 1. Facile credere che i telespettatori inizieranno di nuovo la caccia al nome del fidanzato, alla ricerca del più piccolo dettaglio. Molti però rimarranno a bocca asciutta: dopo le prime rivelazioni, la cantante ha deciso di non parlare più del suo rapporto amoroso. Anche perchè da tempo ormai la Turci ha evidenziato come nel corso degli anni abbia cambiato i suoi valori, mettendo al primo posto la sua libertà, gli amici, la famiglia, i nipoti. La cantante infatti ha bisogno della sua libertà e si tiene a distanza dalla noia, visto che è capace di affossare ogni tipo di relazione. “Fuggo dagli uomini narcisisti, li detesto”, ha aggiunto. Anche se potrebbe esserci un fidanzato al suo fianco, ha deciso di non avere eredi. “Una donna è realizzata anche se non ha avuto figli, assolutamente sì”, ha sottolineato, “la mia è stata una scelta e sempre più deve esserlo per le donne, in generale. Una donna ha tante sfumature. È tante cose, allo stesso modo di un uomo. Può vivere e realizzarsi con le sue passioni, il suo lavoro, la sua arte e la curiosità verso il mondo”. Solo in passato la Turci ha sentito forte il desiderio di diventare madre: si parla del periodo in cui era sposata con Andrea Amato che, già papà, ha deciso di non mettere in cantiere un altro figlio.



