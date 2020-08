“Paola Turci e Francesca Pascale? Amore alla luce del sole!”/ Cecchi Paone rivela…

“Ci sono donne famose che fanno politica o spettacolo e ancora si nascondono”, con queste parole Alessandro Cecchi Paone conclude il suo commento sull’ormai famoso bacio di Paola Turci e Francesca Pascale, sua amica, sperando che le due scelgano di vivere la loro relazione senza timore e alla luce del sole. Dopo le foto pubblicate dal settimanale Oggi non si parla d’altro e non solo per via delle due protagoniste del bacio saffico dell’estate ma perché il tema centrale rimane ancora l’omosessualità femminile e la sua poca accettazione, almeno secondo il conduttore che pensa che questa sia l’occasione giusta per una svolta. Sulle pagine del Corriere, Alessandro Cecchi Paone spinge le due a vivere il loro amore alla luce del sole e parlando di Francesca Pascale ha spiegato: Le ho mandato un messaggio affettuoso e mi ha ringraziato. Che viva la sua storia alla luce del sole è enormemente importante: l’accettazione dell’omosessualità maschile è passata, quella dell’omosessualità femminile no. Ci sono donne famose che fanno politica o spettacolo e ancora si nascondono”.

ALESSANDRO CECCHI PAONE INVITA PAOLA TURCI E FRANCESCA PASCALE A VIVERE IL LORO AMORE ALLA LUCE DEL SOLE

Alessandro Cecchi Paone racconta poi della prima volta che ha incontrato Francesca Pascale proprio grazie a Silvio Berlusconi che ha chiesto il suo aiuto per lei per individuare un progetto di Legge per le Unioni Civili che poteva essere accettato anche dal centrodestra e poi svela: “Non perché sia stato testimone di sue inclinazioni saffiche, ma perché abbiamo parlato tanto della sessualità che non è codificata una volta per tutte”. Proprio nei giorni scorsi anche Federico Fashion Style ha spiegato che conosce le due e che spera che siano felici e tanto basterà per farlo contento.



