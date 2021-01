Paola Turci e Francesca Pascale “si amano ancora”/ Cantante sfoggia vistoso anello e…

La cantante Paola Turci e Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi stanno insieme? Rispunta il gossip esploso la scorsa estate tra le pagine del settimanale Oggi. A rilanciarlo è stato proprio lo stesso giornale che nel nuovo numero in edicola domani ha annunciato la pubblicazione di nuove foto che immortalerebbero le due donne di nuovo insieme dopo le voci di una presunta crisi (sebbene la coppia non abbia mai ufficializzato la chiacchierata unione). Stando all’anticipazione ospitata sul sito di Roberto D’Agostino, Dagospia, il settimanale avrebbe confermato che Paola Turci e Francesca Pascale “si amano ancora”. Non solo: le due donne sarebbero state “pizzicate” durante un momento di shopping mentre si tengono a braccetto.

Ed intanto spunta anche un misterioso e “vistoso” anello al dito della cantante. Chi glielo avrebbe regalato (ammesso sempre che si tratti di un dono)? Il gossip sullo scoop estivo, dunque, non accenna a placarsi ed anzi si riaccende in questo inizio di 2021, dopo le precedenti notizie sul loro conto.

PAOLA TURCI E FRANCESCA PASCALE: STANNO (ANCORA) INSIEME?

Era stato proprio Dagospia, alla fine dello scorso anno, a riferire la fine della presunta storia d’amore tra Paola Turci e Francesca Pascale. “Nessun commento su questa storia che, stando a quanto apprende Dagospia, si sarebbe conclusa”, si leggeva sul sito di Roberto D’Agostino senza tuttavia rivelare ulteriori dettagli. Ad aprire il nuovo anno era stata poi una smentita sul precedente gossip, questa volta da parte del giornalista Gabriele Parpiglia, che ha definito la precedente notizia “fake” scrivendo tra le pagine web di Giornalettismo: “Nei giorni scorsi i media avevano lanciato la notizia che la storia d’amore tra la Turci e Francesca Pascale, ex compagna del Premier Silvio Berlusconi, fosse finita. Notizia fake”. A detta della penna di Chi e Giornalettismo, “Le due vanno d’amore e d’accordo e hanno trascorso insieme l’ultimo dell’anno, brindando al nuovo anno unite. Per un felice 2021, di coppia e in coppia”. Notizia, questa, che troverebbe ulteriore conferma nelle nuove indiscrezioni pubblicate da Oggi.

