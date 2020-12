Paola Turci e Francesca Pascale si sono lasciate?/ “Storia conclusa dopo il bacio…”

Solo pochi mesi fa, nel pieno dell’estate, il settimanale Oggi lanciava uno scoop non da poco. Dopo la separazione da Silvio Berlusconi, Francesca Pascale veniva paparazzata tra le braccia di un altro, anzi, di un’altra. Lei è la famosa cantante Paola Turci, con la quale la Pascale è stata immortalata su uno yacht in décolleté e tra baci alquanto appassionati. A distanza di mesi da questa paparazzata non sono però più giunte notizie della coppia, né le due hanno smentito o comunque fatto dichiarazioni in merito al gossip che le ha viste protagoniste. Oggi a dare nuove indicazioni su quanto accaduto è il sempre informato portale Dagospia che lancia una nuova bomba: la Turci e la Pascale si sarebbero lasciate. La storia sarebbe dunque al capolinea, anche se non si conoscono le motivazioni di questo finale.

Paola Turci e Francesca Pascale, è già finita?

In merito Dagospia scrive: “Il flirt tra la cantante Paola Turci e Francesca Pascale ha acceso l’estate gossippara. Il bacio su uno yacht in Cilento era stato pubblicato dal settimanale Oggi e da quel momento si sono perse le loro tracce. La brava cantante e l’ex compagna di Silvio Berlusconi non hanno mai rilasciato dichiarazioni. Nessun commento su questa storia che, stando a quanto apprende Dagospia, si sarebbe conclusa.” Poi vengono ricordati i prossimi impegni della cantante: “La Turci dopo mesi tornerà in televisione per la prima volta, sarà ospite di “Penso che un sogno così” il prossimo 11 gennaio su Rai1. Lo show di Giuseppe Fiorello è prodotto dalla Friends&Partners di Ferdinando Salzano, agenzia di cui fa parte anche la Turci.”



