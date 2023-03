Paola Turci “Francesca Pascale conosciuta in tour”/ “Quando la vidi saltò corrente”

Paola Turci scioglie la sua riservatezza sulla relazione con Francesca Pascale e commenta l’attenzione morbosa che la coppia ha ricevuto da parte della stampa e dei paparazzi. “In questi anni di attenzioni non richieste, una delle cose per cui ho sofferto di più è stato leggere ‘perché vi volete far vedere così tanto?’ che poi era proprio il contrario, perché erano gli altri che volevano morbosamente conoscere, vedere, fotografare. Da parte nostra non c’era questa volontà” si sfoga la cantautrice ospite del programma Stasera c’è Cattelan su Rai Due.

Paola Turci, trauma cranico dopo caduta/ Come sta? Francesca Pascale: "Che spavento!"

Paola Turci protegge gelosamente la propria riservatezza, precisando che “anche se fosse stato un uomo per me sarebbe stato lo stesso. Ancora adesso io faccio fatica a parlare delle storie d’amore che mi riguardano”. Confessa che Francesca Pascale “era già mia fan” e che le due si sono “conosciute a un mio concerto”. Galeotta è però stata un’intervista a cura di Francesca Fagnani per Il Fatto Quotidiano, come ammette Paola Turci ad Alessandro Cattelan: “io lessi quell’intervista e rimasi colpita. Francesca non era nei miei radar, io pensavo fosse un’altra, quella che era la portavoce. Lei poi non si faceva vedere quindi non ce l’avevo presente, e quando ho letto questa intervista ho visto la fotografia e sono rimasta colpita, perché era carina e intelligente, diceva cose che condividevo”.

Paola Turci e Francesca Pascale a Ballando con le stelle?/ "Fake news"! doccia fredda per la Carlucci

Paola Turci e Francesca Pascale: “era un mio concerto, non volevo fare una figura di m…”

Paola Turci, dalla poltrona di Stasera c’è Cattelan su Rai Due, racconta com’è avvenuto il primo incontro tra lei e Francesca Pascale, con cui si è unita civilmente la scorsa estate. “Vengo a sapere che sarebbe venuta al concerto a Torino, sapevo che era lì ed ero un po’ agitata – rivela – L’ho vista appena uscita sul palco… ed è andata via la corrente, è saltato tutto. Io non volevo fare una figura di m*rda davanti a lei”. Una situazione però a lieto fine dato che “poi lei è rimasta colpita” e che “anche adesso compra i biglietti per i miei concerti”.

Matrimonio Paola Turci e Francesca Pascale oggi 2 luglio/ Abiti Fendi e Alberta Ferretti per le spose

Paola Turci ammette che “non avremmo mai postato le foto del matrimonio su Instagram, solo che due giorni prima i giornali sono venuti a saperlo e ha cominciato a girare la notizia, comprese le foto”, facendo così propendere la coppia per rendere pubblica la notizia e smorzare sul nascere i gossip. “Durante la cerimonia c’erano 25 persone, giusto i nostri parenti e gli amici più intimi. Ho cantato per lei” ricorda la cantautrice. Ospite di Alessandro Cattelan, oltre alla gioia del matrimonio vuole anche ricordare il terribile istante dell’incidente: “è stato un momento tragico fino a quel momento. Dal giorno dopo, in cui mi sono risvegliata in ospedale, per me è stato aprire gli occhi e realizzare di essere ancora viva, e da lì ricominciare. È una continua resurrezione, mi rendo conto che ognuno di noi ha sempre un dramma, un’opportunità per ricominciare e per ricostruire. Questa è la vita”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA