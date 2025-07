Paola Turci, chi è: nel 1993 l'incidente che le ha cambiato la vita, nel quale ha rischiato di perdere un occhio. Nella vita privata diverse relazioni

La vita di Paola Turci è stata segnata inevitabilmente da quella notte del 1993, quando l’artista ha subito un gravissimo incidente. La cantante era al volante della sua auto quella mattina del 15 agosto del 1993, quando era diretta verso il Golfo di Pollastro dove avrebbe dotto tenere un concerto.

Proprio quella mattina, all’alba, fu vittima di un terribile incidente sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, all’uscita di Torano Castello. Fortunatamente non morì ma riportò ferite gravissime. Il volto sanguinante, segnato dalle ferite, era parzialmente sfigurato. La Turci, in quell’incidente, rischiò di perdere l’occhio destro. Furono dodici le operazioni alle quali fu sottoposta per evitare di perdere la vista.

Chi è Paola Turci, ex moglie di Francesca Pascale: perché si sono lasciate?/ “Grande dolore...non ero felice"

Una data che ha segnato inevitabilmente la vita di Paola Turci, che ha deciso però di farsi forza e tornare a cantare subito dopo il gravissimo incidente. Poche settimane dopo quello schianto, infatti, l’artista è tornata ad esibirsi, servendosi anche di un’acconciatura in grado di nascondere le ferite. Anni dopo, parlando di quell’incidente, la Turci ha spiegato di essere stata pervasa a lungo da “un senso di onnipotenza”, spazzato poi via da quello schianto terribile sulla Salerno-Reggio Calabria.

Francesca Pascale e Paola Turci, litigio per il cane Lupo/ Fra visite e affidamento, cosa è successo

Paola Turci, chi è: nel 2022 il matrimonio con la Pascale

Diverse le storie d’amore, anche piuttosto discusse, di Paola Turci. Nel corso della sua vita, la cantante ha avuto diversi uomini. Negli anni novanta ha avuto una relazione con il tennista Paolo Canè, ma ha sposato poi più avanti un altro uomo, Andrea Amato, giornalista. Solamente più avanti l’artista ha rivelato di essere attratta anche dalle donne, aggiungendo di non volersi etichettare. “Sono lesbica e anche etero. Sono quella che sono, se mi piace una donna, sto con una donna” ha rivelato la Turci, sottolineando come non ami le etichette. Nel 2022 la cantante ha sposato Francesca Pascale, che prima di legarsi alla Turci era stata a lungo compagna di Silvio Berlusconi. Le due si sono separate nel 2024.

Francesca Pascale e Paola Turci, perché si sono lasciate?/ La crisi sarebbe stata innescata dalla gelosia