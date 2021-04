Paola Turci, scherzo Le Iene/ Video: la nipote sfrutta il cognome della zia

Nella puntata di questa sera, martedì 6 aprile, de Le Iene Show andrà in onda lo scherzo a Paola Turci organizzato da Nicolò De Devitiis. Complice dell’inviato di Italia 1 è Margherita, la nipote della cantante. Zia e nipote sono molto legate: “Buon compleanno gioia della mia vita. 18 anni arrivati in un lampo eppure, con te e grazie a te, è stato un tempo indimenticabile. Grazie per l’amore che mi hai insegnato e per la gioia che hai portato nella mia esistenza. Sei maggiorenne. E sei la mia cucciola”, ha scritto Paola Turci su Instagram lo scorso aprile in occasione del compleanno della nipote. Nello scherzo orchestrato da Le Iene, Margherita farà credere alla zia Paola Turci di avere un nuovo fidanzato, che fa il produttore. La nipote, seguendo i consigli del ragazzo, dovrebbe sponsorizzare suoi suoi social delle mozzarelle con una campagna pubblicitaria: “La Turci è ancora più bella da quando mangia la mozzarella”.

Le Iene Show: scherzo a Paola Turci

Sul profilo Instagram de Le Iene è stato pubblicato un breve video che anticipa lo scherzo a Paola Turci. “Ieri alla festa ho conosciuto un ragazzo che fa il produttore”, dice Margherita al telefono in viva voce con la zia. La casa della cantante viene riempita di scatoloni pieni di mozzarelle. La Turci fa fatica a nascondere i suoi dubbi sul nuovo progetto in cui si è imbarcata la giovane nipote: “È allucinante, mi sto sentendo anche male…”. Intanto Margherita si reca in una stalla con la chitarra per pubblicizzare le mozzarelle di bufala: “Ma sei impazzita?”, insorge la zia. Nella clip Paola Turci insulta pesantemente il produttore, con una serie di parolacce. Come reagirà la cantante quando scoprirà che si tratta solo di uno scherzo organizzato da Le Iene? Appuntamento alle 21.10 su Italia 1.

