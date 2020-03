Paola Turci/ “Sono fra le fortunate a cui non manca nulla, ne usciremo più forti”

Paola Turci ospite stamane in collegamento via Skype con il programma di Rai Uno, Storie Italiane, ha raccontato come sta vivendo questi giorni di quarantena: “Buongiorno, sto bene, sono fra quelle fortunate e privilegiate a cui non manca niente, c’è solo la solitudine – esclama dalla propria abitazione – sta venendo fuori la migliore Italia – prosegue – questo paese sta dimostrando di essere coraggioso e di non abbattersi di fronte a questa emergenza, ed è forte anche chi rimane in casa senza fermarsi, chi agisce e si attiva, mi riferisco alle persone che stanno facendo molto tramite le donazioni, come la fondazione Francesca Rava che è attivissima in questi momenti assieme alle regioni, aiutando gli ospedali di Bergamo, Milano, Cremona, Roma (Il Gemelli), c’è bisogno di sostegno e loro sono un tramite”.

PAOLA TURCI: “DOBBIAMO RESISTERE PERCHE’ NE USCIREMO PIU’ FORTI”

La Turci si rivolge così ai telespettatori a casa: “Io invito tutti a fare qualcosa andando sul sito della fondazione www.francescarava.org, facendo qualche piccola donazione, anche piccola, minima, c’è tanta gente che lo sta facendo e sono gesti che rendono questo paese unito e molto forte”. La 55enne cantante romana ha quindi concluso il proprio intervento lanciando un appello a tutti gli italiani: “Intanto permettimi di dire che c’è un numero per le donne che sono in pericolo e che non sono lasciate sole, i centri anti-violenza sono attivi. Dobbiamo soltanto resistere, ne usciremo forse ammaccati ma sicuramente più forti e più sicuri che questo è un grande paese, dobbiamo essere uniti e solidali ed è l’unico modo per vivere bene, sentirsi parte di un paese che si sta rivelando davvero meraviglioso”.



