Paola Turci, trauma cranico dopo caduta/ Come sta? Francesca Pascale: “Che spavento!”

Paura per Paola Turci. La cantante si trova ricoverata in ospedale a seguito di un problema di salute che l’ha colpita. A spiegare tutto nel dettaglio ai suoi fan su Instagram è stata proprio l’artista, la quale ha affidato al suo profilo il seguente pensiero: “Sto bene, è stata una brutta caduta e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno. Ora sono un po’ rimba e non riesco a raccontarvi ma lo farò. Mi spiace per il concerto a Forlì ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile”.

Paola Turci e Francesca Pascale a Ballando con le stelle?/ "Fake news"! doccia fredda per la Carlucci

Non si sa esattamente cosa sia accaduto e come Paola Turci abbia perso l’equilibrio, sbattendo evidentemente in maniera piuttosto violenta il capo e necessitando di ricorrere alle cure dei sanitari. Fortunatamente, però, le sue condizioni sembrano essere in progressivo miglioramento e a testimoniarlo non è soltanto questo post pubblicato da lei, ma anche quello che nel pomeriggio di domenica 28 agosto 2022 sua moglie, Francesca Pascale, ha deciso di mettere online al fine di tranquillizzare i sostenitori e i follower della sua dolce metà.

Matrimonio Paola Turci e Francesca Pascale oggi 2 luglio/ Abiti Fendi e Alberta Ferretti per le spose

PAOLA TURCI, TRAUMA CRANICO E CORSA IN OSPEDALE: SPUNTA IL POST DI FRANCESCA PASCALE

La consorte di Paola Turci, su Instagram, ha postato il seguente messaggio, con dedica finale a Paola Turci: “Dopo uno spavento improvviso, il peggio è passato. Anima grande, ti amo”. La cantante non ha esitato a risponderle “Ti tutto” dal suo letto nosocomiale, consapevole che questo intoppo ha sì frenato il suo tour estivo, ma avrebbe anche potuto assumere contorni maggiormente drammatici. Meglio, quindi, recuperare le forze con calma e rimettersi in sesto per tornare a ruggire più forte di prima sul palco.

Paola Turci contro Simone Pillon sul tema LGBT/ "Poco cristiano e molto fascista"

Nel suo percorso, Paola Turci sarà agevolata senza dubbio da sua moglie Francesca Pascale, con la quale si è sposata lo scorso 2 luglio a Montalcino, in provincia di Siena, in una sala dell’ex municipio cittadino.











© RIPRODUZIONE RISERVATA