Paolantoni e Cirilli sono Amedeo Minghi e Mietta, Tale e Quale show 2022/ Chi imiterà la cantante?

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli si trasformano in Amedeo Minghi e Mietta a Tale e Quale Show 2022

Nuova sfida a Tale e Quale Show 2022 per Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, che dovranno imitare Amedeo Minghi e Mietta. Ancora non è chiaro chi farà cosa, ma i due comici durante la settimana si sono preparati a tutto. Di certo, dal punto di vista della performance, dovranno fare qualcosa in più rispetto alla settimana scorsa, quando hanno interpretato, insieme a Biagio Izzo, i tre tenori Domingo, Carreras e Pavarotti.

Per Cristiano Malgioglio sono stati terribili, mentre Panariello evidentemente non è riuscito a prenderli troppo seriamente e si è soffermato sugli aspetti più divertenti dell’esibizione. L’unica giurata ad offrire un po’ di conforto a Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli è stata la Goggi, che però ha salvato solo il trucco, riconoscendo principale merito allo staff e ai coach più che ai concorrenti.

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, il pubblico social è dalla loro parte ma la giuria…

Con la nuova assegnazione, che vede il duo Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli nei panni di Amedeo Minghi & Mietta di sicuro non ci annoieremo. Anche questa volta, con ogni probabilità, i due concorrenti di Tale e Quale Show 2022 dovranno accontentarsi di una posizione non di rilievo in classifica, ma con loro le risate non mancheranno. C’è forse una buona dose di pregiudizio nei loro confronti, dettata in parte anche dal loro atteggiamento oltremodo scherzoso e ironico. Il pubblico social però li apprezza così come sono e Cirilli e Paolantoni faranno di tutto per non deluderli, indossando i panni di due icone della nostra musica, come Amedeo Minghi e Mietta. Riusciranno a convincere?

