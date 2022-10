Paolantoni e Cirilli sono Carreras & Pavarotti, Tale e Quale Show 2022/ Biagio Izzo terzo concorrente

Paolantoni e Cirilli sono Carreras & Pavarotti, Tale e Quale Show 2022

Cirilli e Paolantoni dovranno imitare i tenori Carreras & Pavarotti a Tale e Quale Show 2022 con Biagio Izzo che entrerà in campo per fare Domingo. Probabilmente anche questa volta la terna di comici non riuscirà a raggiungere il podio, ma ci sarà molto da divertirsi. Il pubblico social ha accolto favorevolmente Cirilli e Paolantoni, perché riescono a dare leggerezza al programma e a rallegrare la serata. Molti li considerano i vincitori morali. Cirilli non dovrebbe avere problemi con la voce perché in più di un’occasione ha dimostrato di avere tonalità alte.

Anche Paolantoni è abbastanza intonato ma non sempre riesce a ricordare il testo, mentre Izzo non ha una voce armonizzata. Tutti e tre hanno la prerogativa di mettersi in gioco all’insegna del gioco e del diletto. Per questo motivo molti follower aspettano trepidanti l’esibizione del trio per rendere tutto ancora più esilarante.

Un mare di risate con Elettra Lamborghini e Rocco Hunt

Alla quarta puntata di Tale e Quale Show 2022 a Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli è stato affidato l’arduo compito di imitare Elettra Lamborghini (Cirilli) e Rocco Hunt (Paolantoni) in -Caramello. L’esibizione non è andata bene, Paolantoni non ha preso una nota, a un certo punto non è riuscito nemmeno a leggere più il testo sul gobbo e ha dovuto improvvisare. Cirilli ha impersonato perfettamente Elettra, con tutti i tatuaggi visibili sui glutei e il Twerk. Il risultato è stato sorprendente.

Nel corso della settimana la coppia ha avuto qualche problema perché nessuno dei due voleva assumere il ruolo della “Regina dell’estate”. Fino all’ultimo minuto pubblico e giuria sono stati lasciati con il fiato sospeso e con lo sguardo puntato sulla scalinata per vederli in quali vesti sarebbero scesi sul palco. L’esibizione di – Caramello – ha ottenuto l’approvazione del pubblico presente in studio che ha accolto con un caloroso applauso i due comici. Sull’iPad di Carlo è arrivato anche un messaggio dalla stessa Lamborghini che ha apprezzato la performance: “La prossima volta facciamo una canzone insieme: il Lamborghini”.

Paolantoni e Cirilli sempre spiritosi e divertenti a Tale e Quale Show 2022

Per Loretta Goggi è un’altra performance da ricordare quella di Cirilli e Paolantoni a Tale e Quale Show 2022, molto spiritosa e divertente. Nonostante dal punto di vista canoro non fosse per niente uguale all’originale, la coppia ha vinto per simpatia, guadagnandosi lo “chapeau” della cantante. Giorgio Panariello rivolgendosi a Cirilli gli ha chiesto se la sua Lamborghini fosse incinta, facendo notare che non ha fatto mancare nemmeno il Twerk. Malgioglio non è riuscito a guardare l’esibizione e ha preferito coprirsi gli occhi con una cartellina, considerando la performance una delle pagine più brutte della televisione italiana. Si è molto arrabbiato perchè è stato inscenato qualcosa di orrendo.

Il pubblico in studio non ha approvato il suo giudizio lapidario e per mostrare il suo affetto, ha omaggiato la coppia con un fragoroso applauso. Nel complesso il duo è riuscito come sempre a divertire, ma in classifica non è riuscito ad andare oltre la decima posizione. Nel complesso hanno totalizzato 30 punti, un ex aequo con Valeria Marini.

