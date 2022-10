Paolantoni e Cirilli sono Stanlio e Olio, Tale e Quale Show 2022/ La risata prima del canto

Paolantoni e Cirilli sono Stanlio e Olio, terza puntata Tale e Quale Show 2022

Paolantoni e Cirilli dovranno imitare Stanlio e Olio nella terza puntata di Tale e Quale Show 2022, Le aspettative del pubblico sono alte, visto cosa sono stati capaci di fare nelle scorse puntate, la risata è assicurata anche questa volta. Entrambi sono intonati, soprattutto Cirilli ha una buona estensione vocale. Se prendessero lo show con più serietà riuscirebbero a ottenere maggiori favori da parte della giuria. Alla fine sono stati messi lì per far ridere e ci stanno riuscendo bene. Forse con Stanlio e Olio riusciranno a stupirci senza farci mancare un sano sorriso. Per il pubblico web Paolantoni e Cirilli sono già i vincitori di simpatia. In molti vorrebbero vedere l’entrata in scena di Biagio Izzo, forse il prossimo anno in coppia con Paolantoni, oppure nelle prossime puntate, tutti e tre insieme chissà cosa saranno capaci di fare.

Oramai i follower aspettano strepitanti la loro entrata in scena per farsi quattro risate. La caduta di Paolantoni ha preoccupato qualche fan, di sicuro si è fatto male e ha minimizzato quanto accaduto, ma la sua mimica facciale diceva altro, speriamo che non si sia fratturato nulla. La presenza di questa coppia è doverosa in un programma come – Tale e Quale -, fa prendere un po’ di respiro, è un intermezzo molto gradito dal pubblico che non vede l’ora di vedere cosa combineranno sul palco.

Paolantoni e Cirilli, così nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2022

Paolantoni e Cirilli sono la coppia di concorrenti più attesa della serata. Dopo Mahmood e Blanco, nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2022 si sono cimentati nell’imitare Elton John e Rupaul in “Don’t go breaking my heart”. Tralasciando la pronuncia in inglese che ha lasciato molto a desiderare, questi concorrenti riescono in ogni puntata a tirare su il morale al pubblico strappando fragorose risate. Cirilli esteticamente assomigliava abbastanza a Elton John, non si può dire lo stesso di Paolantoni che compresso dentro un vestito verde è caduto a terra rischiando di fratturarsi una gamba. Se vogliamo premiare l’ironia, l’esibizione è stata la migliore della serata. Abbiamo assistito a una caricatura, costruita bene, con un sana dose di divertimento che in un programma di intrattenimento non dovrebbe mai mancare. Alla fine dell’esibizione il pubblico ha premiato la simpatia e l’ironia di Cirili e Paolantoni con una standing ovation. Il momento della caduta di Paolantoni è stato esilarante e irripetibile.

I giudizi da parte dei giudici sono stati buoni, hanno valorizzato la loro comicità, perché in fatto di imitazione erano molto lontani dagli originali. Tra una risata e l’altra il giudizio è stato positivo a parte quello di Malgioglio che ha bocciato sotto tutti gli aspetti la performance. Alla fine della puntata, Paolantoni-Cirilli hanno totalizzato 20 punti classificandosi all’ultimo posto, non hanno ottenuto nemmeno il punto social.











