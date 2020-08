Paolina Saulino, la porno influencer/ “Siffredi? Non è femminista. Conte? Mi piace”

Paolina Saulino per chi non la conoscesse è la prima sexyinfluencer che da mesi è letteralmente “esplosa” sui social. Amatissima da donne e uomini, la influencer regala siparietti a tinte hot sui social tra scollature mozzafiato, lato b in bella mostra, ma anche leccate di microfono, voti sui falli dei giocatori di Serie A e tanto altro. Durante il lockdown è diventata una vera e propria celebrity al punto da conquistarsi il titolo di “migliore divulgatrice sessuale in Italia”. Intervistata da Mowmag.com (data 17 agosto 2020) la sexyinfluencer si definisce: “sono irriverente, amo mostrarmi spregiudicata, trasgressiva, però voglio avere la situazione sotto controllo. E se sono così nessuno comunque si deve prendere la libertà di giudicarmi, che non ha. Sono questo ma non solo questo. Sono piena di sfumature”. Diciamo che non passa inosservata e lo conferma anche il racconto fatto dalla Paolina di una sua recente serata in un pub: “sono andata in un pub a guardare una partita, mi sono messa un leggins anti cellulite, una gonna oversize lunga, na’ maglia, ma chi vuoi che mi dica qualcosa, pensavo, e invece appena entro, sento: ma è Paolina o non è lei Ordino la mia orecchia di elefante e succede che gli uomini mi circondano, qualcuno si mette a sedere al mio tavolo… Ma se fossi stato un uomo famoso l’avrebbero fatto lo stesso? Con me invece si sono arrogati questo diritto. E poi selfie e foto anche se non volevo. A un certo punto un gruppo di pezzenti canta quei cori contro i napoletani: il fuoco, il Vesuvio, la lava, la puzza. Sai cosa dico? Che song na pecora, la migliore pecora a letto, ma nella vita sono un lupo! Gli altri invece…”.

Paolina Saulino canta e non solo

Non solo cantante, ma anche performer a 360° gradi visto che Paolina Saulino intrattiene il suo pubblico con contenuti di ogni tipo. “Produco contenuti. Dopo ogni turno di serie A faccio il fallo della settimana. Infatti ero lì a vedere una partita. Studio, mi informo. Da questo non si prescinde mai” – precida la sexyinfluencer che a dispetto di cosa pensino in molti ha conseguito una Laurea in Comunicazione e poi una specializzazione in Imprenditoria dello spettacolo a Napoli con voto 110 lode. Il sogno nel cassetto però di Paolina è ben altro: “fare l’attrice. Un giorno Luciano Sovena, professore di produzione cinematografica, durante una lezione chiese chi di noi volesse fare il regista o l’attore e solo io alzai la mano. Lui rispose: “Allora hai sbagliato classe” e tutti a ridere. Ma era ciò che pensava lui, non io. Perché mentre i miei colleghi del teatro andavano e vanno a perdere tempo nelle manifestazioni perché non c’è lavoro io cercavo e cerco di capire la tax credit e la tax shelter, come poter produrre uno spettacolo da sola, il product placement e come affinare le doti di marketing manager di me stessa”. La Saulino ha cercato di realizzare il suo sogno: ha cercato di entrare nella scuola di recitazione Gianmaria Volonté e successivamente si è trasferita a Roma dove ha lavorato in un night club e al tempo stesso frequentava una scuola di recitazione di 9 mesi. L’esperienza in America è stata impegnativa: “in California invece guadagnavo molto di più perché facevo proprio la party girl: gli uomini prenotavano belle ragazze per passare una cena in compagnia in room private dove si mangiava, beveva, cantava e ballava”. Non solo, quest’esperienza l’ha portata anche a cambiare: ” ti imputtanisci, sai che quello è lavoro e ti devi tenere la mano sulla coscia. Quando tornai in camera dopo la prima serata piansi. Io ero una che sognava di vincere un Oscar, una che passava tutti i pomeriggi a teatro per costruire la versione migliore di me mentre gli altri andavano a ubriacarsi e a festeggiare le loro vite di merda”.

Paolina Saulino biografia: “arrivo dal quartiere Barra”

Paolina Saulino è una che si è fatta da sola. Nata e cresciuta in una famiglia semplice, la sexyinfluencer a Mowmag.com (data 17 agosto 2020) ha parlato anche delle sue origini. “Vengo dal quartiere Barra, periferia di Napoli, dove c’è molta ignoranza, povertà, anche camorra e droga. Poi quando avevo 9 anni ci siamo trasferiti a San Giorgio a Cremano, il paese di Massimo Troisi. La mia famiglia è normale, umile, molto onesta, mamma casalinga, padre ingegnere e dipendente delle Ferrovie dello Stato” – ha detto la Saulino che parlando poi degli anni del liceo ha rivelato -“mi piacevano gli uomini più grandi, ero attratta da una forma di presunto potere, di status, pure dai soldi, grazie ai quali puoi permetterti di fare molte cose e progredire. Il benessere mi attira, il desiderio nasce dalla mancanza”. Una lunga chiacchierata che tocca anche la vita privata e l’amore al punto da rivelare: “mai stata fidanzata. Sono sempre rimasta un po’ delusa dagli uomini”. La sexyinfluencer si è poi soffermata su due uomini famosi: il primo è Rocco Siffredi su cui ha detto “non capisco il motivo per il quale sia stato osannato in tempi più o meno recenti né perché passi addirittura per femminista da Barbara D’Urso. Lui e gli uomini come lui non vogliono donne con personalità, ma schiave” e il secondo è Giuseppe Conte “mi piace. È sicuro, non ha problemi ad ammettere i suoi limiti. È sereno”. Sul finale ha condiviso cosa desidera per il suo futuro: “comunicare a 360 gradi, mi piace portare la mia cifra nelle varie forme d’arte, attraverso la Videoarte, la musica, chissà, il cinema o la moda”.



