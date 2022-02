Paolino Tonoli e Sebastiano Bianchi figli Fiordaliso/ “Il piccolo mi fa da padre e..”

Torna l’appuntamento del weekend con “Verissimo”, il rotocalco di approfondimento e gossip targato Canale 5 e nella seconda delle due puntate in programma ci sarà spazio ancora per la musica: infatti questo pomeriggio nel salotto tv di Silvia Toffanin sarà di scena anche Marina Fiordaliso, meglio nota ai suoi aficionados col moniker di Fiordaliso; la 65enne cantautrice originaria di Piacenza, reduce dal successo ne “Il Cantante Mascherato” (dove indossava il costume della Gallina Bluebell) si racconterà infatti alla padrona di casa assieme a uno dei suoi affetti più cari.

Carla Pozzi mamma Fiordaliso morta di Covid/ "A papà non lo dicemmo subito perché..."

Infatti nella puntata domenicale di “Verissimo” la sempreverde Fiordaliso sarà accompagnata da suo padre Auro che il prossimo aprile taglierà il lusinghiero traguardo delle 93 candeline spente: anche per questo motivo l’ospitata della cantante emiliana contribuirà a far riaccendere i riflettori sulla sua vita privata e in particolare anche sui suoi due figli, ovvero Sebastiano e Paolino (il cui nome completo è Paolo Alberto), avuti in altrettante fasi distinte della sua vita e tra i quali corre una certa differenza di età. Infatti tra i due figli corrono quasi 17 anni dal momento che Sebastiano fu concepito da Fiordaliso a soli 15 anni: quella del 1972 fu una gravidanza inaspettata e la relazione col compagno fu davvero burrascosa. Oggi tuttavia le difficoltà di quel periodo sono oramai lontane e Sebastiano, oramai quasi 50enne, l’ha già resa nonna.

Ex fidanzati Emma Marrone/ Stefano De Martino, Marco Bocci: e su Nikolai Danielsen...

SEBASTIANO E PAOLINO, ECCO CHI SONO I 2 FIGLI DI FIORDALISO

Il piccolo di casa e fratello di Sebastiano Bianchi è invece Paolo Alberto Tonoli, nato anche lui dalla storia che la cantautrice ha avuto con l’oramai ex marito Paolo: se della triste vicenda domestica, fatta di violenze e angherie, la diretta interessata ha parlato in passato svelando anche dettagli molto duri di una relazione che tutto è stata fuorché rose e fiori, meno sappiamo dei due figli. “Tra di loro sono molto diversi: Paolo è un regista e ama stare dall’altra parte della telecamera” ha rivelato una volta Fiordaliso, spiegando anche che nella sua vita sono loro oramai i suoi due uomini, dopo aver deciso -almeno a quanto ne sappiamo- di restare single.

Highsnob e Hu, i due cantanti stanno insieme?/"L'anima ci ha unito dal primo momento"

“A volte è il più piccolo, Paolo, che mi fa da padre mentre con il primo (Sebastiano, NdR) c’è un temperamento più focoso” ha aggiunto la diretta interessata parlando ancora dei suoi figli. Due aneddoti sono legati a loro: il brano “Il mio angelo” è dedicato proprio al primogenito, nato a Milano nel 1972 quando lei era ancora un’adolescente e che nel 2011 l’ha resa nonna di Rebecca Luna. Quella di Paolino, oggi 32enne, pare sia stata una gravidanza difficile a causa di non meglio precisate difficoltà insorte al quinto mese di gestazione: i medici le avevano spiegato che si sarebbe resa necessaria l’asportazione dell’utero e il piccolo non sarebbe mai nato. Poi, pur rischiando, Fiordaliso ha portato a compimento la gravidanza e diventando così madre per la seconda volta nel 1989.



© RIPRODUZIONE RISERVATA