Paolino Tonoli e Sebastiano Bianchi, figli Fiordaliso/ “Incinta a 15 anni e ora..”

La vita di Fiordaliso è sicuramente stata intensa e non solo per il successo e per la carriera lunga e prosperosa che ci spinge ancora a parlare di lei, ma anche per quello che le è successo nel privato a cominciare dalla sua adolescenza, o poco più, che ha affrontato con un bambino in grembo.

Adesso la cantante si gode il rapporto con Paolino Tonoli e Sebastiano Bianchi, i suoi figli, ma non è stato sempre così perché le difficoltà che ha dovuto affrontare sono state tante: “Ho scoperto di essere incinta a 15 anni. Mio padre mi mandò via di casa e andai in un istituto per ragazze madri. Era un periodo storico in cui ancora era una vergogna rimanere incinta. Mi ricordo che c’erano tre case. Eravamo dieci ragazze e c’era un’assistente sociale che ci controllava. Solo mia madre e mio fratello venivano a trovarmi”.

Chi sono Paolino Tonoli e Sebastiano Bianchi? Figli di Fiordaliso e…

Nonostante le voci, il periodo storico e il comportamento di suo padre, adesso novantenne, Fiordaliso ha deciso di tenere il suo bambino e portare a termine la gravidanza nonostante i rischi e tutto quello che è successo. La stessa cantante ha raccontato: “Al quinto mese di gravidanza rischiavo di perdere mio figlio Paolino, mi dissero che dovevano togliere utero e bambino. Io ho rischiato, ho voluto tenerlo e ce l’ho fatta. Sono andata contro il mondo per i miei figli. Perciò mi definisco lupa, se tocchi i miei figli ti mangio”. Ma chi sono Paolino Tonoli e Sebastiano Bianchi? Sono i figli di Fiordaliso nati rispettivamente dai due matrimoni ormai conclusi di Marina e mentre il primo, adesso trentenne, ha deciso di seguire le orme della musica, del secondo non sappiamo molto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA