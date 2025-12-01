A "Storie di Sera" il caso della sparizione di Paolo Adinolfi: le ultime tappe del giudice e il mistero sulla Casa del Jazz a Roma

Protagonista della diretta di oggi – lunedì 1 dicembre 2025 – della trasmissione “Storie di Sera”, il caso del giudice Paolo Adinolfi è da sempre uno dei grandi misteri della storia italiana, tornato agli albori della cronaca solo recentemente per via degli scavi iniziati nella cosiddetta Casa del Jazz di Roma che – secondo alcune versioni fornite da vari testimoni – potrebbe nascondere i segreti della Banda della Magliana: tra questi – ma non c’è nessuna prova concreta per avvalorare la teoria – potrebbe celarsi anche il corpo di Paolo Adinolfi.

Procedendo per ordine, è utile partire dalla ultimissime novità: proprio nella giornata di oggi, infatti, sono ripresi gli scavi sotto la Casa del Jazz, imponente villa capitolina che oggi funziona come centro culturale, ma che negli anni ’90 era di proprietà di Enrico Nicoletti, il presunto tesoriere della Banda della Magliana; tutto con l’obbiettivo di capire – innanzitutto – se i cunicoli di Nicoletti esistano davvero, se nascondano qualcuno dei segreti degli anni del terrore e – soprattutto – il corpo di Paolo Adinolfi.

A supporre che Paolo Adinolfi potrebbe trovarsi lì, infatti, sarebbe state alcune voci (mai identificate o vagliate) che giravano negli ambienti della Magliana riferite dal pentito Francesco Elmo che parlò di una vendetta per la condanna – nel 1992 – a carico proprio di Nicoletti per il fallimento fraudolento della Fiscom; mentre in epoca più recente la tesi che il corpo di Paolo Adinolfi possa trovarsi sotto la Casa del Jazz è stata avvalorata anche del suo ex collega Guglielmo Muntoni.

Il mistero della sparizione di Paolo Adinolfi: gli ultimi strani spostamenti del giudice

Insomma, non c’è alcuna certezza che il corpo di Paolo Adinolfi possa trovarsi veramente nei cunicoli sotterranei della Casa del Jazz, ma resta la (quasi) certezza che qualcosa lì dentro sia conservato: lo stesso Nicoletti, infatti, quando capì che i tempi maglianesi erano praticamente giunti al termine, fece esplodere l’ingresso dei cunicoli, nascondendo – nel suo ideale per sempre – qualsiasi cosa fosse stata portata lì dentro; mentre le sole indagini e gli scavi potranno far luce sul mistero.

Resta, comunque, anche il fatto che Paolo Adinolfi era (apparentemente) un uomo senza nemici oltre a Nicoletti e altrettanto misteriosa fu la sua sparizione: le ultime tracce, infatti, risalgono al 2 luglio del 1994 quando il giudice sparì misteriosamente nel nulla dopo una serie di spostamenti e decisioni che sono parzialmente avvolte nel mistero, partendo proprio dalle ore 10:00 quando si recò nella biblioteca del tribunale per ritirare la copia di una sentenza assieme a una figura ignota che nessuno riconobbe.

Similmente, mezz’ora più tardi Paolo Adinolfi ritirò anche due fascicoli dalla cancelleria del tribunale e qui fu avvistato in solitaria e apparve agitato e nervoso; mentre alle ore 11 inviò una valigia alla moglie – ignara di tutto – contenente 500mila lire prima di dirigersi con i mezzi pubblici all’abitazione della madre, alla quale lasciò nella buca delle lettere le sue chiavi di casa e quelle dell’auto: movimenti che avvalorarono l’idea che Paolo Adinolfi si stesse preparando per lasciare volontariamente la Capitale; oppure che qualcuno lo stesse costringendo a inscenare questo teatrino prima di ucciderlo.