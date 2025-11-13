Chi è Paolo Adinolfi, il giudice "scomodo" scomparso nel '94: scavi in corso alla Casa del Jazz a Roma. Cos'è successo e la storia di questo mistero

Dopo 31 anni potrebbe esserci una svolta nelle indagini sulla scomparsa di Paolo Adinolfi, giudice della sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, dove si occupava di casi delicati e potenzialmente legati alla criminalità organizzata. Prima di sparire nel nulla, nel luglio del 1994, a Roma, era stato nominato magistrato alla Corte d’Appello. Le autorità stanno scavando nei sotterranei della Casa del Jazz a Roma, edificio confiscato alla Banda della Magliana e oggi centro culturale: sotto la struttura si estendono gallerie antiche, alcune note e altre mai esplorate.

L’ipotesi è che una parte sia stata interrata appositamente, probabilmente per nascondere qualcosa. L’operazione è stata decisa dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, su richiesta dell’ex giudice Guglielmo Muntoni.

Sul posto si trovano investigatori, cani molecolari, Guardia di Finanza, carabinieri e polizia, insieme ai tecnici della Sovrintendenza: gli operai stanno materialmente aprendo varchi per accedere ai tunnel. Come evidenziato dal Corriere, non è ancora chiaro quali informazioni abbiano spinto a questa nuova ricerca. La stessa famiglia del giudice è stata colta di sorpresa, ma segue con attenzione le operazioni.

IL MISTERO DELLA SCOMPARSA DI PAOLO ADINOLFI

Quella di Paolo Adinolfi è una vicenda piena di misteri. Il giudice sparì a cinquantadue anni, dopo essere uscito di casa dicendo che sarebbe tornato per pranzo. Nel corso degli anni sono emersi elementi inquietanti.

La mattina della scomparsa compì sette movimenti inspiegabili. Andò in banca, presso il Tribunale, per spostare il conto corrente; pagò le bollette della madre; si recò in biblioteca accompagnato da un uomo sconosciuto, mai identificato; poi passò nel suo nuovo ufficio a ritirare due fascicoli — mai ritrovati —, parcheggiò al Villaggio Olimpico ed entrò in un ufficio postale per inviare alla moglie un vaglia di cinquecentomila lire, gesto del tutto illogico.

Presumibilmente prese un autobus per i Parioli e lasciò nella buca delle lettere della madre le chiavi di casa e dell’auto. Un avvocato disse di averlo visto su un autobus a mezzogiorno, tranquillo, ma poi ritrattò. La sua auto venne ritrovata quella sera, senza segni di violenza. Da quel momento, nonostante ricerche imponenti, non si trovò alcuna traccia.

LE IPOTESI E LE PISTE

Cattolico molto osservante, marito e padre devoto, era un giudice noto per la sua integrità e per la sua fermezza di fronte a ogni pressione esterna. Anche su questo punto si sono moltiplicate le ipotesi, ma nessun indizio ha mai supportato la tesi del malore, dell’incidente o della fuga volontaria; la famiglia ha escluso anche il suicidio. Resta dunque in piedi solo l’ipotesi più grave: un omicidio di mafia.

Paolo Adinolfi aveva toccato interessi di figure legate alla Banda della Magliana, come Enrico Nicoletti ed Ernesto Diotallevi, soprattutto nel caso Fiscom e nel fallimento della Ambra Assicurazioni. Un pentito, Francesco Elmo, nel 1996 dichiarò che Adinolfi era stato ucciso da uomini della Banda della Magliana su ordine dei servizi segreti deviati.

Per lungo tempo si è ritenuto che il giudice fosse stato ucciso e sepolto in una proprietà di Nicoletti, e la Casa del Jazz era proprio una sua villa prima del sequestro. Già negli anni Novanta furono effettuati scavi, senza risultati conclusivi, ma oggi — dopo nuove informazioni — le ricerche sono riprese proprio lì, nelle gallerie sotterranee.

LE RICERCHE ALLA CASA DEL JAZZ DI ROMA

Le indagini, però, non riguardano solo la scomparsa di Paolo Adinolfi: si vuole anche capire cosa si nasconda realmente nelle gallerie sotto la Casa del Jazz e verificare l’esistenza di una botola che avrebbe potuto consentire l’accesso o il recupero di oggetti o persone. Anche il prefetto Giannini – scrive il Corriere – conferma che la verifica è necessaria, perché sotto la struttura esiste una parte non documentata del complesso. C’è infine un riferimento al caso di Emanuela Orlandi: il legale della famiglia della cittadina vaticana ha segnalato che il luogo degli scavi presenta connessioni con elementi emersi nella seconda inchiesta sul caso. Non esiste un collegamento diretto, ma l’area è “suggestiva” e, secondo l’avvocata, molti aspetti avrebbero meritato ulteriori approfondimenti.