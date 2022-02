Paolo Antonacci, autore di “Sesso Occasionale” di Tananai/ Il nipote di Gianni Morandi dietro la canzone

Al Festival di Sanremo 2022, Tananai è letteralmente esploso con il brano “Sesso occasionale“. Il pezzo ha riscosso grande successo all’Ariston e continua a macinare consensi anche a giorni di distanza dalla fine della kermesse sanremese. Forse non tutti sanno che dietro questo boom musicale c’è la firma di un cognome importante. Stiamo parlando di Paolo Antonacci, figlio del celebre Biagio Antonacci, nonché nipote di Gianni Morandi. Rispetto al padre, naturalmente, Paolo è meno conosciuto, ma ciononostante si è ritagliato uno spazio importante nel panorama musicale. Infatti c’è il suo prezioso contributo nel brano “Sesso occasionale” di Tananai.

Paolo Antonacci dietro al successo di Sesso Occasionale di Tananai

Il cantante non aveva rilasciato molte informazioni sul significato del pezzo, prima di portarlo direttamente al teatro Ariston di sanremo. “Sesso Occasionale” in ogni caso è destinato a diventare un tormentone radiofonico nelle prossime settimane, la sua forza infatti risiede nel suo carattere pop ironico, veloce e fresco. “Baby ritorna da me e metti via quella pistola, quell’altra non mi è mai piaciuta”, uno dei passaggi del pezzo. Oggi in molti apprezzano e cantano l’esuberante canzone di Tananai. Chissà che il cantante, insieme a Paolo Antonacci, non decida di sfornare nuovi tormentoni per il futuro.

