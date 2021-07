Paolo Bargiggia Vs Diletta Leotta in copertina su Sportweek/ “Morte del giornalismo”

Diletta Leotta al centro di un nuovo attacco. La conduttrice, volto di Dazn, è in copertina nel nuovo numero di Sportweek. Una novità che ha creato qualche commento negativo, uno su tutti quello di Paolo Bargiggia. Con un tweet infuocato, il giornalista sportivo ha palesato la sua disapprovazione rispetto alla copertina del numero di Sportweek in edicola questa settimana. “La morte del giornalismo sportivo e delle idee…”, ha scritto Bargiggia su Twitter, postando la copertina tanto discussa. D’altronde, non è la prima volta che il giornalista e opinionista sportivo si espone negativamente sulla Leotta. In un’altra occasione, sempre su Twitter, scrisse: “A bordo campo di Inter – Udinese Diletta Leotta vestita come una che va a fare l’apericena al Papete. Questa è la Front Woman di Dazn, il broadcast che nel prossimo triennio ha i diritti della Serie A. Ma ballano anche sui cubi?”

Diletta Leotta è la protagonista non solo della copertina del nuovo numero di Sportweek, ma anche di una lunga intervista. In questa, la conduttrice si dice felice per il successo della piattaforma della quale è volto fisso, nonché travolta da “un entusiasmo incredibile, diverso da quello del primo triennio di Dazn. Lì stavamo costruendo la casa, adesso ti rendi conto del salto in avanti, della possibilità storica. Abbiamo allestito una super squadra, è una famiglia che cresce con nuovi professionisti. Così aspetto solo il 22 agosto, il fischio di inizio di questa avventura”.

