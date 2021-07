Paolo Beldì trovato morto in casa/ Addio al regista tv: forse stroncato da infarto

Il regista Paolo Beldì è morto. È stato trovato senza vita ieri sera nella sua casa di Magognino, frazione di Stresa. Atteso al circolo di Levo per la partita Belgio-Italia degli Europei 2020 di calcio, non è mai arrivato. Un’amica di Novara ha dato l’allarme e i soccorritori l’hanno trovato morto in casa. Lo riporta La Stampa, spiegando che l’ipotesi è che sia stato vittima di un infarto. Paolo Beldì è stato regista di molti programmi televisivi, come Quelli che il calcio e il Festival di Sanremo per tre edizioni. Aveva conosciuto la grande popolarità con Fabio Fazio, ma la sua telecamera si è spenta. Tra pochi giorni avrebbe compiuto 67 anni. Suo padre era un noto pubblicitario di Novara, curò ad esempio gli spot di Pavesini e Bialetti. Lui però dopo gli esordi a Radio Azzurra e Onda Novara, entrò ad Antenna 3. «Mi misero a fare fotocopie e fu la mia fortuna. Potevo girare per gli studi e quando incrociavo un tecnico, un operatore o un montatore mi facevo spiegare trucchi che mi sarebbero serviti per il futuro», raccontò in un’intervista. In quegli anni conobbe Enzo Tortora, Walter Chiari e Teo Teocoli.

PAOLO BELDÌ, LA CARRIERA TRA MEDIASET E RAI

Paolo Beldì esordì poi in Fininvest, oggi Mediaset, con programmi come Mai dire Banzai e Mai dire mundial. Il suo esordio nel varietà invece lo deve ad Antonio Ricci, che lo chiamò per Lupo solitario e Matrjoska. Dagli anni ’90 invece la sua vita fu targata Rai. La svolta arrivò con Mi Manda Lubrano. Il primo giorno un’operatore inquadrò un ospite con un pantalone alzato e il calzino a mezz’asta e lui lo lanciò in diretta. «Fu scandalo». Ma era quella la sua cifra: la ricerca del dettaglio. Indugiava, era attento e cercava quel qualcosa di insignificante all’apparenza che però rivela aspetti intimi degli ospiti. Il sodalizio con Fabio Fazio fu quello più lungo, oltre che proficuo. Da Diritto di replica a Quelli che il calcio, anche con Simona Ventura. Con Fazio è stato regista di due edizioni del Festival di Sanremo, la terza invece con Panariello. Amico di Adriano Celentano, per il quale è firmato Svalutation, Rockpolitik, La situazione non è buona, Rock Economy, Paolo Beldì ha scritto anche tre libri.

