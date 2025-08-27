Paolo Belli a Ballando con le stelle 2025: concorrente vero o inviato speciale? Scoppia il caso: cos'ha davvero in mente Milly Carlucci

Paolo Belli è ufficialmente un concorrente di Ballando con le stelle 2025: da co-conduttore a ballerino

Si vociferava già da tempo ma adesso è arrivata la conferma ufficiale: Paolo Belli sarà tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2025 con un video postato sulla pagina social ufficiale del programma il cantante ha annunciato di essere pronto a scendere in pista a settembre. Nel dettaglio nel video in questione si vede Belli che durante uno spettacolo davanti ad una piazza stracolma annuncia: “Dovete sapere che Milly mi ha chiesto di fare il concorrente quest’anno a Ballando con le stelle 2025…Io avrò bisogno di tutti voi perché quest’anno sarà in gara come ballerino!”

Colpo di scena nel cast di Ballando 2025, quindi, con l’arrivo di Paolo Belli che da storico co-conduttore e ‘inviato’ dalla Sala delle Stelle, oltre che leader della Paolo Belli band, scenderà in pista. La show di ballo di Rai 1 è giunto alla ventesima edizione, traguardo importante che Milly Carlucci e la sua squadra hanno deciso di celebrare con un cast di prim’ordine, o meglio con alcuni nomi bomba, e l’entrata in gara di Paolo Belli tuttavia iniziano a già a circolare indiscrezioni sul vero ruolo di Paolo Belli a Ballando con le stelle 2025 certi che Milly Carlucci abbia già un piano in mente…

Paolo Belli a Ballando con le stelle 2025: concorrente vero e proprio o infiltrato speciale? Scoppia il caso e l’idea di Milly Carlucci

Paolo Belli a Ballando con le stelle 2025 come concorrente è sicuramente un colpaccio di Milly Carlucci. La conduttrice Rai, del resto è abilissima nel creare dinamiche e cast azzeccati. Nelle scorsa stagione ha creato pepe e scompigli grazie a nomi divisivi come Anna Oxa, Asia Argento, Giampiero Mughini e Morgan e come dimenticare il caso tra Selvaggia Lucarelli e il resto della giuria quando tra i concorrenti vi era Lorenzo Biaggiarelli, compagno della giurata. Sfuggito l’incontro tra Federica Pellegrini e l’ex fidanzato storico Filippo Magnini adesso in molti sostengono che dei colpi di scena potrebbe portarli proprio Belli.



Stando a quanto riporta Hit su AffariItaliani, ma non solo lui, ipotizzano che Paolo Belli a Ballando con le stelle 2025 sarà non un semplice concorrente vero e proprio ma una specie di infiltrato speciale, una ‘talpa’ pronta a carpire i segreti degli altri concorrenti. Insomma, che abbia un nuovo ruolo e ben preciso. Ma sarà davvero così? Cos’ha in mente Milly Carlucci? Nel frattempo le ultime indiscrezioni riportano chi sostituirà Paolo Belli nella Stanza delle Stelle: Massimiliano Rosolino. L’ufficialità manca ancora ma non si sono dubbi che l’ex nuotatore ha tutte le carte in regola per il ruolo del resto conosce molto bene lo show di Milly Carlucci dove ha partecipato come concorrente, e proprio nello show ha conosciuto Natalia Titova sua attuale compagna con la quale ha due figlie.

