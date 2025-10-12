Paolo Belli delude Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle: "Che noia! Mi stavo addormentando...". La replica piccata: "Non siamo al circo..."

Paolo Belli, slow fox con Giada Lini a Ballando con le Stelle: Mariotto rischia di addormentarsi

“Vivere di musica e spettacolo era il mio sogno. Volevo fare ciò che sto facendo adesso, il sabato sera su Raiuno. Le batoste le ho sempre affrontate con mia moglie, ma una cosa la so: nessuno mi ha mai regalato niente, qualsiasi cosa è stata una mia conquista”. Con queste parole Paolo Belli introduce lo slow fox assieme alla maestra Giada Lini, totalizzando trentaquattro punti dopo le palette. Un verdetto che non soddisfa appieno la coppia, soprattutto ripensando alle parole taglienti di Guillermo Mariotto che ha trovato la performance di Paolo molto noioso e piatta.

“Mi sono addormentato, che noia! Tu sei il buffone della corte, pieno di energia, dovresti fare ciò che uno non si aspetta…”, la frustata di Guillermo Mariotto a Paolo Belli. Lo showman non la prende benissimo e risponde per le rime al giurato.

“Non siamo al circo…”, la risposta piccata di Paolo Belli alle critiche di Guillermo Mariotto. Il giurato, dal canto suo, rivendica le sue ragioni e fornisce ulteriori spiegazioni alla coppia, per motivare la sua decisione alle palette. “E’ una noia se fate così, per me Paolo Belli è una tigre e io voglio più follia in pista…”, sottolinea il giudice.

Ci pensa Alberto Matano a prendere le parti di Paolo Belli, esaltando l’esibizione dello showman e ritenendola molta adeguata per essere la terza puntata. “Io non ho capito cosa dovrebbe fare vedere, consiglio a Mariotto di farsi un caffè se ha sonno”, le sue parole.