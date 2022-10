Paolo Belli “Ballando con le stelle un sogno”/ “Quest’anno è tosta, i concorrenti…”

Paolo Belli, grande musicista e personaggio tv molto amato, è stato ospite oggi di Uno Mattina in Famiglia per parlare della nuova edizione di Ballando con le Stelle che comincia questa sera. “Questo è il momento della prova di ballo – racconta Paolo Belli in diretta su Rai Uno – stanno affrontando per la prima volta una situazione che non hanno mai fatto, da questa sera arriverà la prova della giuria. Alla fine è giusto che ci sia questo rispetto ma anche questa paura verso coloro che li devono giudicare”.

Paolo Belli: "Mia moglie il mio pilastro"/ "Enzo Jannacci una figura fondamentale"

“Li ho trovati molto preparati, non vorrei essere nella giuria questa sera, ognuno ha trovato la sua strada, sono molto decisi, ognuno ha la sua identità e la sua storia”. Sul pezzo musicale scelto per i balletti di Ballando con le Stelle, Paolo Belli ha spiegato: “Il grande lavoro lo fa Milly assieme a Giancarlo De Andreis e agli autori, non è solo un ballo ma è un racconto dall’inizio alla fine ciò che hanno fatto la settimana, poi le clip… è un cortometraggio che dura 8/9 minuti”.

Paolo Belli colpito da un terribile lutto/ La scomparsa della mamma Pierina....

PAOLO BELLI: “A BALLANDO DEVONO SINCRONIZZARSI 200 PERSONE”

“Milly considera perfettamente la musica – ha proseguito Paolo Belli – quindi ci troviamo insieme e ci chiediamo come montiamo e smontiamo le cose, ma Milly ti dà la massima libertà quindi può venirti quell’ispirazione… poi comunque devi ricordarti di essere su Rai Uno. Cerchiamo la perfezione per rispettare i concorrenti: devono ballare e non devono essere troppo estremi”.

Quindi Paolo Belli ha proseguito: “Ballando è un sogno, da bimbo sognavo di fare l’entertainment, ho avuto la fortuna nel vedere Walter Chiar, Mina, Totò, Alberto Sordi, il varietà dove c’era tutto quello che c’è in Ballando… musica, costumi, abiti, e c’era grande preparazione come in Ballando e ogni sabato prima di entrare in onda entro in posta, mi guardo attorno e dico ‘Santo Cielo che fortuna che ho avuto nella vita’. Poi non va dimenticato che è in diretta, ci sono 200 persone che devono essere sincronizzate”.

Paolo Belli: "Nato ateo, morirò credente"/ "Ho chiesto al Papa di fare il portiere…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA