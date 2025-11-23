Paolo Belli vuole abbandonare Ballando con le stelle 2025, poi l'incidente di Anastasia Kuzmina in studio: cos'è successo

Momenti di crisi per Paolo Belli a Ballando con le stelle 2025. Il cantante ha vissuto una settimana difficile, durante la quale è arrivato anche a parlare di possibile abbandono. Il mix di giudizi negativi, dolori per le continue prove e difficoltà in sala prove hanno causato un momento di forte sconforto per Belli, che si è sfogato anche con la sua ballerina, annunciandole la possibilità di un ritiro.

Parole che non sono piaciute ad Anastasia Kuzmina, che ha cercato anzi di farlo ragionare. “Qualche giorno fa ero arrivato al punto di dire basta, non ce la faccio più! – ha raccontato Paolo Belli alle telecamere di Ballando con le stelle, ma le cose sono poi cambiate – Poi, però, mi sprono e vado avanti”.

Incidente per Anastasia Kuzmina durante la performance con Paolo Belli a Ballando con le stelle 2025

Il cantante ha infatti portato in pista un paso doble ricco di passione, che ha fatto urlare ‘al miracolo’ Guillermo Mariotto ed è riuscito addirittura ad ottenere due 10, uno dallo stesso Mariotto, l’altro da Carolyn Smith. Una svolta importante per Paolo Belli, arrivata dopo una performance così sentita che Anastasia Kuzmina non è riuscita a dosare le forze nella caduta finale, finendo per dare una testata al pavimento.

La ballerina è apparsa evidentemente dolorante, ma si è poi rialzata poco dopo senza particolari problemi, sostenuta da Belli, e si è poi commossa per il bellissimo punteggio ottenuto dalla giuria: 45 punti.

