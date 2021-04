Paolo Belli “Carolyn Smith mi chiama big brother e io little sister”/ “La devo proteggere”

Paolo Belli fa una bellissima sorpresa a Carolyn Smith durante una puntata di Canzone Segreta, lo show condotto da Serena Rossi in prima serata su Rai1. Il cantante e musicista, infatti, è intervenuto per dedicare una canzone alla sua grande amica con cui da anni condivide l’avventura di Ballando con le Stelle. Arrivato sul palco Belli ha detto: “la canzone segreta della mia sorellina Carolyn è La voce del silenzio. Lei mi chiama big brother e io la chiamo little sister perché è nato veramente un rapporto di fratello e sorella. Lei è la mia sorella piccola e la devo proteggere”. Il cantautore e conduttore televisivo italiano le ha poi dedicato la canzone mentre alle sue spalle alcuni ballerini di Ballando con le stelle Stefano Oradei, Anastasia Kuzmina, Veera Kinnunen, Marco De Angelis, Maria Ermachkova ballavano per la maestra di ballo e coreografa. Un momento davvero emozionante che ha commosso tutti.

DEANNA, MOGLIE PAOLO BELLI/ "Eravamo squattrinati ma pieni di sogni"

Paolo Belli e l’amicizia con Carolyn Smith: “la devo proteggere”

Paolo Belli è un grandissimo amico di Carolyn Smith; un’amicizia consolidatasi proprio negli anni visto che entrambi sono due colonne di uno dei programmi di maggior successo del piccolo schermo: Ballando con le Stelle. Proprio per questo motivo il cantante è intervenuto a sorpresa a Canzone Segreta regalando alla maestra di ballo e coreografa una grandissima emozione. “Carolyn è la persona che riempie il silenzio, dà forza. Solo tu potevi farmi cantare una canzone così difficile. È la tua anima che me l’ha chiesto” – ha detto Paolo Belli con la Smith che ha voluto parlare della grande amicizia che la lega al musicista. “C’è stato subito un feeling tra noi. Lui capisce il mio silenzio. Quando sto male in diretta non lo faccio vedere a nessuno. Ci sono state delle volte in cui sono stata veramente male e lui è l’unica persona che ha capito: corre dietro, prende tutto quello che è necessario. Io lo amo, ha un cuore talmente grande. Capisce subito anche quando non mi vede. È un amico di cuore, lo amo davvero” – ha detto in lacrime la Smith.

LEGGI ANCHE:

Deanna, moglie Paolo Belli/ Ecco perché non la vediamo praticamente mai!Paolo Belli piange per Morricone/ "La mia carriera era finita, rispetto a lui..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA