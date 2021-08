Paolo Belli “Carolyn Smith? Tra noi un rapporto di fratello e sorella”/ La stupenda dedica

Paolo Belli fa emozionare Carolyn Smith a Canzone Segreta, lo show di Serena Rossi riproposto in replica il venerdì in prima serata su Rai1. La coreografa e giudice di Ballando con le Stelle si siede a centro studio inconsapevole di una sorpresa emozionante da parte del suo grande amico. Paolo Belli, infatti, arriva sul palcoscenico per dedicarle la sua “canzone segreta”. “La canzone segreta della mia sorellina Carolyn è La voce del silenzio” – dice il cantante facendo immediatamente emozionare la giudice di Ballando. Non solo, Belli prosegue raccontando il rapporto magico che si creato tra loro: “lei mi chiama big brother e io la chiamo little sister perché è nato veramente un rapporto di fratello e sorella. Lei è la mia sorella piccola e la devo proteggere”.

Sulle note de “La voce del silenzio”, Paolo Belli è accompagnato da alcuni ballerini di Ballando con le stelle: da Stefano Oradei a Anastasia Kuzmina, da Veera Kinnunen a Marco De Angelis fino a Maria Ermachkova. Un momento davvero emozionante reso ancora più magico dallo scorrere delle foto di Carolyn sullo schermo. Un’emozione incontrollabile per la coreografa che è scoppiata a piangere, mentre l’amico Paolo Belli diceva: “Carolyn è la persona che riempie il silenzio, dà forza. Solo tu potevi farmi cantare una canzone così difficile. È la tua anima che me l’ha chiesto”.

Carolyn Smith: dopo Paolo Belli, il videomessaggio di Milly Carlucci

Ma le sorprese per Carolyn Smith non finiscono qui visto che per lei c’è anche un videomessaggio di Milly Carlucci. “Carolyn, sorellina mia, tu lo sai quanto sei importante per tutta la nostra famiglia di Ballando con le stelle” – dice la Carlucci – “noi ti abbiamo conosciuto un po’ di anni fa e sapevamo di te che eri una personalità del mondo della danza mondiale”.

La conduttrice di Rai1 poi prosegue nel videomessaggio: al di là del tuo prestigio, abbiamo scoperto la grande persona che sei, che si è rivelata anche nei momenti di difficoltà. Ti abbiamo visto combattere, soffrire, non mollare. Anche nei momenti più duri e più cupi eri in prima linea, anche col sorriso, dando tu stessa coraggio agli altri. A noi che ti guardavamo sgomenti. Sei stato un grande esempio. Stasera sono contenta di dirtelo davanti a tutti. Non solo ti voglio bene, ma ti ammiro tantissimo come essere umano, donna e combattente. Grazie di esistere Carolyn”.

