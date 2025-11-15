Chi è Paolo Belli protagonista a Ballando con le stelle 2025: dall’infanzia difficile alla tortuosa malattia di sua moglie Deanna.

Volto iconico dello show di Milly Carlucci, ha scelto di vestire i panni del concorrente a Ballando con le stelle 2025; Paolo Belli è una garanzia di spettacolo e, al netto delle difficoltà, anche in pista di sta destreggiando con merito e determinazione. Quest’ultimo aspetto è in realtà una costante del suo percorso esistenziale e professionale, soprattutto se si guarda al passato. Spesso ha raccontato dell’infanzia difficile, dei sacrifici fatti dai genitori – Tiziano e Pierina – che hanno sempre fatto in modo che a lui ed ai suoi fratelli non mancasse nulla. “Non avevamo i soldi per gli strumenti, per comprare la mia prima tastiera facevo il contadino”, un racconto tenero considerando anche la felicità annessa considerando le difficoltà di quel periodo.

Paolo Belli con Anastasia Kuzmina ancora tra i migliori a Ballando con le stelle/ Punta al podio finale?

Non solo il ruolo dei genitori nel periodo dell’infanzia difficile, nella quotidianità di Paolo Belli – oggi protagonista a Ballando con le stelle 2025 – un punto cardine è senza dubbio sua moglie Daenna con la quale condivide l’amore da quasi mezzo secolo. Un’intera vita insieme, stretti l’uno al fianco dell’altra soprattutto nel periodo recente dove la donna ha dovuto lottare contro la malattia.

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina a Ballando con le stelle 2025/ Dalle critiche ai complimenti: sarà la svolta?

La moglie Deanna e il figlio Vladik, i grandi amori di Paolo Belli a Ballando con le stelle 2025

“E’ stato un anno terribile, ha avuto un problema di salute molto serio; sono stato al suo fianco in ogni istante”, parlava così Paolo Belli in un’intervista recente sottolineando la vicinanza a sua moglie Deanna alle prese con la malattia. Fortunatamente il peggio è stato scongiurato e sono così tornati a vivere con serenità l’amore che li lega.

Un particolare riguardante lo splendido legame tra Paolo Belli e sua moglie Deanna riguarda l’unico figlio della coppia, Vladik, adottato nel 1997 in Bielorussia. “E’ stato un amore immediato”, ha raccontato il concorrente di Ballando con le stelle 2025 e proprio in virtù di quel sentimento hanno accettato la sua scelta matura di tornare in patria per vivere la sua storia d’amore. Nonostante la distanza il legame risulta ancora indissolubile e soprattutto scandito da una comunicazione costante; tra l’altro proprio di recente, con l’attuale compagna, il figlio di Paolo Belli pare si sia trasferito proprio in Italia e dunque più vicino ai genitori.

Paolo Belli: chi è la moglie Deanna, la malattia e il figlio Vladik / "Un momento terribile" e poi la gioia