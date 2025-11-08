Paolo Belli è sposato con Deanna da oltre 40 anni. Recentemente la famiglia ha vissuto grandi difficoltà a causa della malattia occorsa alla moglie.

Paolo Belli è uno dei concorrenti della trasmissione Ballando con le Stelle, in onda sabato 8 Novembre 2025. Dopo una carriera dove l’uomo ha lavorato al fianco di Milly Carlucci nello show, Paolo ha deciso di mettersi alla prova e stavolta è diventato uno dei concorrenti. Ma c’è da sempre grande curiosità riguardo alla vita privata dello showman, e in particolare del legame con sua moglie Deanna e suo figlio Vladik. La donna ha vissuto recentemente una grave malattia, un momento molto duro da affrontare per il conduttore.

Deanna Belli è sposata con Paolo Belli da oltre 40 anni ed i due hanno un matrimonio molto felice, sono molto legati e Paolo ha raccontato più volte il suo legame, sia nelle prove d’amore che nelle difficoltà. In una passata intervista l’uomo ha raccontato di come ha conosciuto Deanna e di come abbia vissuto un vero e proprio colpo di fulmine:

“Mi aveva colpito fin da subito, ma eravamo in compagnia di alcuni amici e ci siamo appena salutati. Poi ci vedemmo ad un falò a Riccione e a quel punto mi giocai il jolly prendendo la chitarra che portavo sempre con me, iniziai a suonare una canzone per lei”. Da quel momento i due sono diventati inseparabili e sono apparsi molto uniti.

Paolo Belli, il momento difficile per la malattia di Deanna e il legame con il figlio Vladik

L’ultimo periodo non è stato facile per Paolo Belli che – prima dell’esperienza a Ballando – ha cancellato i suoi programmi per stare accanto alla moglie, alle prese con una malattia. L’uomo non ha svelato i problemi di Deanna ma ha raccontato in un’intervista a Il Giornale come sia stata dura affrontare il tutto:

“L’ultimo anno è stato terribile, ma adesso le cose si sono sistemate e voglio urlare a tutti quanto sono felice. Mia moglie Deanna ha avuto un problema di salute molto serio, ha affrontato 13 mesi di battaglia ma ora è tutto risolto”. Paolo ha raccontato che la moglie non ha mai mollato e che lei lo ha incoraggiato sia per suonare che per farlo partecipare ora a Ballando con le Stelle.

Nel 1997 Paolo e Deanna hanno conosciuto Vladik, un bambino bielorusso venuto nel progetto per i ragazzi colpiti dalle radiazioni di Chernobyl e se ne sono subito innamorati, hanno deciso cosi di adottarlo. Il ragazzo è stato riconosciuto ufficialmente e solo da grande è tornato in Bielorussia per amore. L’uomo ha ora anche due figli ed ha reso cosi Paolo e Deanna nonni di due bambini stupendi.