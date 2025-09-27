Deanna Belli è la moglie di Paolo Belli e i due sono molto legati. L'uomo ha raccontato delle difficoltà nel corso della malattia della moglie.

Deanna Belli è la moglie di Paolo Belli noto cantante e conduttore, colui che sarà tra i concorrenti protagonisti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, trasmissione in onda sabato 27 Settembre 2025. I due sono molto legati ed hanno vissuto la loro intensa storia d’amore lontano dal mondo dello spettacolo.

Deanna Belli ha 65 anni ed è sposata da Paolo Belli da ben 40 anni ma è una donna che ha sempre voluto restare ben lontana dal mondo dello spettacolo. I due sono molto legati, la donna ha svolto nella sua vita il lavoro di parrucchiera e Belli è stato chiaro svelando come è nata la loro storia d’amore, a partire dal loro primo incontro:

“Ricordo che mi colpi’ subito ma eravamo con amici e ci eravamo appena salutati. Dopo un pò ci siamo rivisti in un falò a Riccione e visto che mi piaceva tanto per l’occasione presi la mia chitarra ed iniziai a cantare per lei” ha svelato Paolo Belli in un’intervista raccontando cosi di come la loro storia è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Deanna Belli e l’amore per il marito Paolo, poi le difficoltà e la malattia

Paolo Belli e la moglie Deanna hanno adottato un bambino bielorusso dal nome di Vladik. I due hanno cosi deciso di adottare questo ragazzo che ora li ha resi anche nonni. L’uomo è però tornato in Bielorussia per amore ma si tiene costantemente in contatto con i suoi genitori adottivi.

Nel 2024 Paolo Belli è stato costretto ad annullare il suo tour per la malattia della moglie raccontando che doveva stare vicino alla sua famiglia. E’ stata la donna a spingere per far tornare Paolo a lavorare e lui lo ha fatto a Ballando con le Stelle già lo scorso anno, poi però ai microfoni di Oggi ha rilasciato importanti dichiarazioni:

“L’ultimo anno è stato terribile, adesso che le cose si sono risolte voglio urlare a tutti quanto sono felice”. L’uomo ha svelato che Deanna Belli ha avuto una malattia molto seria ed è stata a lottare per oltre tredici mesi e due mesi fa ci hanno detto che è tutto risolto e Paolo ha raccontato: “Stare senza mia moglie sarebbe come perdere una gamba”.