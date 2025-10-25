Deanna è la moglie di Paolo Belli, concorrente della trasmissione Ballando con le Stelle. I due sono legati da oltre 40 anni ed hanno un figlio adottivo.

Nel mondo dello spettacolo avere un matrimonio duraturo per decenni non è mai semplice e viene visto per molti come una notizia. Anche per questo si è parlato molto di Paolo Belli e della sua vita privata con il nuovo concorrente di Ballando con le Stelle che prova a essere riservato ma negli anni ha lasciato alcuni messaggi riguardo la sua vita privata.

Deanna Belli è la moglie storica dello showman Paolo Belli, ed i due vivono da anni un rapporto davvero profondo, il loro matrimonio e in generale il loro legame va avanti da ben 40 anni. In un’intervista del passato Paolo Belli ha raccontato di come abbia conosciuto la sua poi futura moglie e come ha cercato di subito di impressionarla:

“Mi ha colpito ma lei era in compagnia di amici e ci siamo appena salutati. Ci siamo rivisti in un falò a Riccione e cosi mi sono giocato il jolly ed ho suonato la chitarra ad un falò, cantando per lei”. Da quel momento i due non si sono mai lasciati ed il loro legame è diventato sempre più importante.

Paolo Belli e la moglie Deanna, tra l’amore per il figlio Vladik e la malattia

Se Paolo Belli è un concorrente di Ballando con le Stelle lo deve anche alla moglie Deanna che lo ha spinto e invogliato verso la nuova avventura. Deanna ha avuto una malattia e lo showman ne ha parlato nel corso di un’intervista ai microfoni di Oggi rivelando il suo dramma: “L’ultimo anno è stato terribile e adesso voglio urlare al mondo quanto sono felice”.

L’uomo ha raccontato che la moglie ha avuto un problema molto serio, sono stati 13 mesi di agonia ma fortunatamente lei è guarita. E Belli raggiunge: “Stare senza mia moglie sarebbe come perdere una gamba, non riuscirei a camminare” e più volte l’uomo ha sottolineato il legame nei confronti della propria consorte.

La coppia ha anche adottato un figlio Vladik, un bambino bielorosso arrivato in Italia per un progetto che voleva aiutare i bambini colpiti a Chernobyl. I due lo hanno adottato anche se poi il ragazzo è tornato in Bielorussia per amore e per avere una famiglia propria. Vladik ha reso Paolo Belli e Deanna nonni recentemente e la famiglia resta comunque molto legata.