Deanna e Vladik sono moglie e figlio del conduttore e showman Paolo Belli. L'uomo è sposata da 45 anni e vive la sua famiglia come molto unita.

Deanna è la moglie dell’artista e del conduttore Paolo Belli che quest’anno è uno dei concorrenti della trasmissione Ballando con le Stelle, programma tv che andrà in onda sabato 29 Novembre 2025. I due stanno insieme da oltre 40 anni e la loro storia ha vissuto un lungo dolore e recentemente anche dei momenti difficili.

Deanna è una persona molto riservata, sappiamo che ha 65 anni ma è una persona esterna al mondo dello spettacolo sebbene da sempre sostenga suo marito Paolo Belli nella sua passione oltre che lavoro. Nel corso degli anni l’uomo ha raccontato di come ha conosciuto la donna ed ha svelato:

“Mi ha colpito subito, ci siamo rivisti una seconda volta in un falò sulla spiaggia e iniziai a suonare la chitarra e cantare per lei”, cosi è iniziata la sua storia e da quel momento i due non si sono mai più separati. Ma prima di Ballando con le Stelle Deanna ha dovuto fare i conti con una malattia e solo poi Paolo ne ha parlato in maniera pubblica svelando cosa è accaduto.

Paolo Belli e il legame con la moglie Deanna ed il figlio Vladik

Paolo Belli ha annunciato la cancellazione del proprio tour teatrale e prima ha rilasciato un comunicato: “Con dispiacere devo interrompere il mio tour, ma la mia famiglia ha bisogno di me e tutte le date successive saranno annullate”. I due stanno insieme da 45 anni e a Ballando con le Stelle l’uomo ha parlato della malattia della moglie:

“E’ stata la sfida più grossa, lei disse che avrebbe fatto tutto quello che dicevano i medici, ma solo con me al mio fianco altrimenti no. Io non potevo fare nulla se non starle vicino” e qui il cantante si è sciolto in lacrime mostrando il grande legame che lo lega alla moglie. I due hanno anche un figlio, Vladik, che la coppia ha adottato dopo un incontro con dei bambini colpiti dalle radiazioni di Chernobyl.

La coppia di coniuge si innamorò subito di questo piccolo e decise di adottarlo. Vladik è molto legato ai due anche se ora è tornato per amore nella sua Bielorussia. I tre si sentono costantemente e Vladik ha reso Paolo e Deanna nonni di due bellissimi bimbi.