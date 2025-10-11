Paolo Belli con Anastasia Kuzmina a Ballando con le Stelle sta stupendo: in questa nuova veste, il musicista piace eccome!

Per alcuni è una sorpresa, per altri, invece, solamente una conferma. Paolo Belli con Anastasia Kuzmina sta stupendo a Ballando con le Stelle. Le sue esibizioni, oltre a rispettare il ritmo e il tempo, come è normale che sia per un musicista del suo calibro, stanno anche stupendo per la precisione e l’impegno che Paolo ci sta mettendo.

E se chi lo conosce benissimo nella giuria si dice non sorpreso da tutto questo, altri, invece, non pensavano che avrebbe fatto così bene in questa avventura. Per la prima volta, dopo tantissime stagione passate ad affiancare Milly Carlucci come co-conduttore, Paolo ha deciso di scendere in pista come ballerino e di farlo in maniera seria, senza lasciare spazio all’improvvisazione. Con la splendida e bravissima Anastasia Kuzmina sta stupendo, consapevole di avere classe e bravura, più di quanto pensasse all’inizio.

Paolo Belli con Anastasia Kuzmina: il pubblico impazzisce per questo nuovo lato!

Dopo un esordio che ha lasciato a bocca aperta, Paolo Belli è stato capace di ripetersi anche nella seconda puntata, con una bellissima esibizione che ha attirato le attenzioni dei giudici, che li hanno premiati con un 37, ma anche del pubblico a casa. Diversi, infatti, gli apprezzamenti arrivati.

“Sarò ripetitivo ma siete da 10. Spettacolo, ballo, eleganza, allegria! Complimenti Paolo e complimenti Anastasia!” si legge in un commento arrivato sui social. E ancora: “Meravigliosamente stupendi, io dico che la vostra performance è stata veramente immensa, avete insieme una grinta pazzesca”.

Non manca chi poi sottolinea questo nuovo lato inedito di Paolo Belli: “Lo stiamo scoprendo sotto un’altra veste. Davvero da 10” scrivono ancora i fan. Se infatti fino a poco fa, il conduttore e cantante era noto solamente per la sua simpatia e le sue doti musicali, questo nuovo lato di sé sta stupendo ma allo stesso tempo strappando applausi e consensi.