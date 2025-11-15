Paolo Belli con Anastasia Kuzmina, primo posto a Ballando con le stelle nella scorsa puntata: riusciranno a confermarsi anche oggi?

Se c’è una sorpresa a Ballando con le stelle, quella è senz’altro Paolo Belli. Il concorrente, che ha scelto di scendere in pista per la prima volta dopo più di dieci anni passati al fianco di Milly Carlucci come spalla destra e suo assistente nel programma, quest’anno è affiancato dalla splendida Anastasia Kuzmina. Dopo qualche passo falso, Paolo Belli sembra essersi ripreso alla grande e proprio al fianco di Anastasia sta stupendo: i due, nell’ultima puntata, sono finiti al primo posto, ottenendo inoltre 5 punti dalla prova speciale e ben 25 dal tesoretto. Un primo posto che ha soddisfatto Paolo, che ha finalmente trovato il suo riscatto dopo alcune prestazioni non brillanti nelle puntate precedenti.

Un’esibizione, quella di Paolo Belli, che è piaciuta al pubblico, alla giuria e in primis a lui. Il concorrente, commentandola, ha scritto: “Ieri è stata una puntata molto emozionante, sono riuscito ad aprire una porta che non credevo di riuscire ad aprire, e sono stato sommerso dal vostro affetto. Il messaggio è arrivato a tutti, l’amore vince sempre”. La sua grande emozione, in una coreografia che ha definito come “liberatoria”, è arrivata al pubblico, tanto che i giudici lo hanno premiato con ottimi voti, facendolo finire al primo posto.

Paolo Belli con Anastasia Kuzmina, primo posto a Ballando con le stelle: continueranno così?

Un valzer elegante e intenso ha permesso a Paolo Belli e Anastasia Kuzmina di finire al primo posto nella classifica dell’ottava puntata di Ballando con le Stelle. I due hanno mostrato di poter abbattere le barriere, arrivando fino al cuore dei giudici e del pubblico. “Sono d’accordissimo con la giuria e particolarmente con quanto sottolineato da Mariotto: la prima parte solo con la margherita è stata delicata, sublime, elegante” ha scritto una telespettatrice. E ancora: “Da brividi. Stasera i migliori”. I due sono piaciuti molto e oggi sperano di potersi ripetere.