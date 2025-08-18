Paolo Belli lascia la conduzione di Ballando con le stelle 2025 per diventare concorrente? L'indiscrezione e chi potrebbe sostituirlo

Milly Carlucci potrebbe davvero calare l’asso per Ballando con le stelle 2025, chiamando in pista un nome d’eccezione: quello di Paolo Belli. Stando alle ultime indiscrezioni, lo storico co-conduttore dello show di Rai 1 potrebbe passare dall’altra parte della pista ed essere uno dei concorrenti della nuova edizione. A confermare il rumor, che circola ormai già da qualche tempo, è stato il giornalista Giuseppe Candela, che ha parlato di una ‘mossa a sopresa’ di Milly Carlucci: proprio quella di includere Belli nel cast.

Sarebbe, infatti, un vero e proprio colpo di scena vedere Paolo Balli nelle vesti di concorrente, e renderebbe il cast – già ricco – ancor più vario ed esaltante per il pubblico di Rai 1. D’altronde, al momento mancano ancora dei nomi, soprattutto di uomini, tra quelli dei concorrenti ufficiali.

Chi prenderà il posto di Paolo Belli alla co-conduzione di Ballando con le stelle 2025?

Chiariamo: la presenza di Paolo Belli come concorrente di Ballando con le stelle 2025 non è ancora ufficiali. Ad essere ufficiali sono, invece, i nomi mostrati attraverso il profilo Instagram ufficiale del programma, e parliamo della conduttrice Barbara D’Urso, presenza attesissima nello show; la cantante Marcella Bella, il cantante Rosa Chemical; la conduttrice Francesca Fialdini, la conduttrice e speaker radiofonica Andrea Delogu; il comico Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli; le attrici Martina Colombari e Nancy Brilli. Si parla, inoltre, della possibile partecipazione di Piero Marrazzo, Fabio Fognini e Filippo Magnini. Ma chi prenderà il posto di Paolo Belli qualora lasciasse il posto di co-conduttore? Il nome che circola è quello di una ex concorrente di Ballando con le stelle: la campionessa azzurra Federica Pellegrini.