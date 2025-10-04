Paolo Belli e Anastasia Kuzmina hanno cominciato con il piede giusto l'avventura di Ballando con le Stelle e ora lo showman...

Paolo Belli può stupire a Ballando con le Stelle 2025, assieme alla sua maestra Anastasia Kuzmina che lo sta seguendo con grande dedizione. Così da possibile sfavorito, lo showman e braccio destro di Milly Carlucci potrebbe diventare una delle sorprese di questa edizione. Nella scorsa puntata ha rotto il ghiaccio con grande coraggio, mostrandosi per quello che è. Non ha avuto timore di mostrare le lacrime prima del debutto in sala prove, di parlare delle sue insicurezze personali ma anche dell’alchimia magica che si crea una volta sul palco.

Proprio al palco, soprattutto quello di Ballando con le Stelle, Paolo Belli deve tutti. Non a caso ha ringraziato più e più volte Milly Carlucci, una delle poche a credere in lui quando il mondo sembrava avergli voltato le spalle. E tutta questa intensità, queste emozioni, almeno in parte, Paolo Belli le ha trasmesse nella sua esibizione.

Questa sera, sabato 4 ottobre, Paolo Belli proverà nuovamente a rompere gli schemi, con Anastasia Kuzmina che vuole provare ad alzare i giri. La settimana scorsa Paolo Belli ha ottenuto buoni feedback dalla giuria, anche se ad un certo punto Selvaggia Lucarelli lo ha un po’ bacchettato per il suo atteggiamento, forse giudicato retorico.

Ad ogni modo Paolo Belli non ha intenzione di cambiare se stesso per piacere agli altri, allora crescere la curiosità di vederlo nuovamente all’opera nel corso della puntata. Paolo Belli, che ben conosce il programma, sa bene come mettersi in gioco e quali corde andare a toccare sia nel pubblico sia nei giurati. Quindi ce la metterà tutta per stupire ancora: ci riuscirà?

