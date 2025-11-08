Paolo Belli e Anastasia Kuzmina a Ballando con le stelle 2025, dalle impietose critiche della giuria agli ultimi complimenti: un percorso di alti e bassi

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina a Ballando con le stelle 2025: i primi impietosi giudizi

Prosegue tra numerosi alti e bassi il percorso di Paolo Belli e Anastasia Kuzmina a Ballando con le stelle 2025. Colui che per anni è stato il braccio destro di Milly Carlucci alla conduzione del programma, questa volta si è calato nei panni del concorrente per mettersi in gioco a suon di danza, anche se fino a questo momento l’avventura non si è rivelata particolarmente positiva.

Paolo Belli: chi è la moglie Deanna, la malattia e il figlio Vladik / "Un momento terribile" e poi la gioia

Nelle precedenti puntate, infatti, la coppia non ha mai brillato in classifica e nemmeno in pista, con numerose critiche ricevute da parte della giuria. Nella quinta puntata, per esempio, si sono cimentati in una Samba sulle note di Ragazzo fortunato di Jovanotti ma l’accoglienza non è stata positiva.

C’è chi ha sottolineato lo scarso livello del conduttore, chi come Zazzaroni l’ha considerato rigido e poco fluido, sino alle stroncature anche di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto: per quest’ultimo la performance è stata semplicemente “orrenda“. Dunque bocciature nette per la coppia, che soltanto la scorsa puntata ha saputo risollevarsi seppur a fatica…

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina a Ballando con le Stelle non convince: conduttore o concorrente? Nuova crisi

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, verso la svolta dopo gli ultimi complimenti?

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, nella precedente puntata di Ballando con le stelle 2025, hanno messo in scena un Charleston sulle note di un successo del cantante, Dottor Jazz e Mister Funk, e sono arrivati diversi complimenti dalla giuria. Carolyn Smith, per esempio, ha invitato il concorrente a continuare su questa direzione e in linea generale sono arrivati voti alti dalla giuria (pur con lo scetticismo del popolo web).

Alla fine della puntata, la coppia ha conquistato 40 punti e un sesto posto in classifica assieme a Rosa Chemical ed Erica Martinelli, in seguito ad un’esibizione tutto sommato sorprendente e nel suo complesso originale e creativa. Potrebbe essere stata davvero questa la svolta per il loro percorso nel programma? Si registreranno segnali di miglioramento anche nella puntata di questa sera?

Paolo Belli, chi sono la moglie Deanna e il figlio adottivo Vladik / "L'ultimo anno è stato terribile"