Paolo Belli e Anastasia Kuzmina prendono fiducia a Ballando con le Stelle 2025, dopo una puntata che li ha visti protagonisti...

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina sempre più in crescita a Ballando con le Stelle 2025: ecco il loro segreto

Nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle 2025, Paolo Belli e Anastasia Kuzmina hanno stupito tutti, a partire dalla giuria che alle palette si è rivelata giustamente generoso. Basterebbe partire da questo elemento per capire che la coppia formata da Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, ora, merita una considerazione diversa rispetto alle settimane precedenti. Lo showman e la sua insegnante di ballo hanno dimostrato di essere in crescita e, soprattutto, di poter stupire e sorprendere ancora.

Paolo Belli, chi sono la moglie Deanna e il figlio Vladik / La paura per la malattia: "La sfida più grossa"

Paolo Belli non si tira indietro quando c’è da lavorare duramente e la sua maestra Anastasia Kuzmina, dal canto suo, non lascia nulla di intentato ed è focalizzata a migliorare ogni dettaglio. Per questo motivo da questa coppia possiamo aspettarci solo passi avanti, d’ora in poi. Manterranno le attese?

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina invertono la rotta a Ballando con le Stelle, ora anche per la giuria valgono

“Postura giusta e tutti gli elementi c’erano, la tua migliore performance”, il commento entusiasta di Carolyn Smith a Paolo Belli, la scorsa settimana. Anche Selvaggia Lucarelli lo ha elogiato, di fatto ricredendosi sullo storico co-conduttore di Milly Carlucci. Insomma, le premesse per un nuovo inizio a Ballando con le Stelle per Paolo Belli ci sono tutte.

Fabio Fognini, chi è la moglie Flavia Pennetta / L'amicizia e l'amore per i figli Federico, Farah e Flaminia

Anastasia Kuzmina, d’altra parte, non ha alcuna intenzione di accontentarsi, come ha sempre ribadito dal dietro le quinte. “Se riguardo le nostre esibizioni e mi rendo conto che, a dispetto di certi voti, Paolo balla veramente bene. Ok, la gara è accesa, ok, c’è chi balla meglio di lui… ma certi voti mi lasciano perplessa”, aveva detto l’insegnante in un commento generale su quest’edizione.