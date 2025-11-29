Paolo Belli e Anastasia Kuzmina prendono fiducia a Ballando con le Stelle 2025, dopo una puntata che li ha visti protagonisti...
Paolo Belli e Anastasia Kuzmina sempre più in crescita a Ballando con le Stelle 2025: ecco il loro segreto
Nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle 2025, Paolo Belli e Anastasia Kuzmina hanno stupito tutti, a partire dalla giuria che alle palette si è rivelata giustamente generoso. Basterebbe partire da questo elemento per capire che la coppia formata da Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, ora, merita una considerazione diversa rispetto alle settimane precedenti. Lo showman e la sua insegnante di ballo hanno dimostrato di essere in crescita e, soprattutto, di poter stupire e sorprendere ancora.
Paolo Belli non si tira indietro quando c’è da lavorare duramente e la sua maestra Anastasia Kuzmina, dal canto suo, non lascia nulla di intentato ed è focalizzata a migliorare ogni dettaglio. Per questo motivo da questa coppia possiamo aspettarci solo passi avanti, d’ora in poi. Manterranno le attese?
Paolo Belli e Anastasia Kuzmina invertono la rotta a Ballando con le Stelle, ora anche per la giuria valgono
“Postura giusta e tutti gli elementi c’erano, la tua migliore performance”, il commento entusiasta di Carolyn Smith a Paolo Belli, la scorsa settimana. Anche Selvaggia Lucarelli lo ha elogiato, di fatto ricredendosi sullo storico co-conduttore di Milly Carlucci. Insomma, le premesse per un nuovo inizio a Ballando con le Stelle per Paolo Belli ci sono tutte.
Anastasia Kuzmina, d’altra parte, non ha alcuna intenzione di accontentarsi, come ha sempre ribadito dal dietro le quinte. “Se riguardo le nostre esibizioni e mi rendo conto che, a dispetto di certi voti, Paolo balla veramente bene. Ok, la gara è accesa, ok, c’è chi balla meglio di lui… ma certi voti mi lasciano perplessa”, aveva detto l’insegnante in un commento generale su quest’edizione.