Paolo Belli e Anastasia Kuzmina partecipano insieme a Ballando con le Stelle e l'artista si sta mostrando per la prima volta in una veste differente.

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina sono una delle coppie più interessanti del programma Ballando con le Stelle, trasmissione che andrà in onda sabato 25 Ottobre 2025. Per anni l’artista si è cimentato con un ruolo diverso nella nota trasmissione Rai ma stavolta Paolo scende in pista ed è chiamato a fare una cosa totalmente nuova.

Per 19 anni Paolo Belli è stato nello staff di Ballando con le Stelle e quest’anno è invece uno dei concorrenti, sta mostrando ottime cose e per molti sta andando molto meglio rispetto alle aspettative. Nell’ultima puntata Paolo ha ottenuto il settimo posto a pari merito cimentandosi in un tango e offrendo comunque una buona prova.

Anche la giuria ha sottolineato pro e contro di questa situazione e Alberto Matano ha cominciato invitando l’artista in questa nuova veste: “Paolo grazie perchè hai accolto il mio invito a raccontarti e raccontare la fatica che hai fatto per arrivare qui. Per 19 anni sei stato la spalla di Milly ora invece sei in un altro ruolo e lasciati andare con la giuria, affrontala”.

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, approvazione di Mariotto e scontro con Selvaggia Lucarelli

Nel corso della trasmissione Ballando con le Stelle Paolo Belli ha parlato di questa sua nuova veste e ha analizzato tutto sottolineando: “Faccio una cosa che non mi appartiene ed ho difficoltà nel parlare di me stesso” poi l’artista ha ammesso di star lavorando per migliorare non solo nella danza ma anche nel suo saper trasmettere emozioni.

Più volte Paolo Belli sembra però quasi interpretare ancor il vecchio ruolo e la stessa Selvaggia Lucarelli ha constatato: “Non so bene che dire, hai fatto molto bene ma devi uscire dal tuo vecchio ruolo qui dentro, non devi parlare della band e comportarti come se fossimo amici ma devi comportarti da concorrente”.

Al di là dei risultati sulla pista e i possibili miglioramenti l’obiettivo in queste puntate di Paolo Belli sarà distaccarsi dal ruolo di uno di Ballando con le Stelle ma di entrare come concorrente vero e proprio. Belli è tornato nuovamente protagonista ed ha deciso di prendere parte a questo show e c’è curiosità per vedere come reagirà nelle prossime puntate.