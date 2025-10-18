Dopo le critiche, Paolo Belli e Anastasia Kuzmina cercano una svolta a Ballando con le Stelle 2025: Guillermo Mariotto li attende al varco...

Dentro da protagonisti o fuori da spettatori? È ancora incerto il futuro di Paolo Belli ed Anastasia Kuzmina a Ballando con le Stelle. Certo è che la classifica li vede in un limbo che non ammette ulteriori passi falsi da qui in avanti. Lo showman e la sua insegnante di ballo se la sono cavata abbastanza bene in queste prime settimane di talent, anche se non sono mancate le critiche da parte della giuria. Infatti i giudici non sono stati teneri nei confronti di Paolo Belli, da cui evidentemente si aspettavano e si aspettano qualcosa di diverso.

Lui, dal canto suo, ha sempre ben figurato. Conosce il mondo dello spettacolo e, soprattutto, conosce come le sue tasche Ballando con le Stelle. Per cui non gli è stato difficile ben figurare in pista da ballo, grazie anche ad una maestra esperta come Anastasia che lo ha assistito in ogni fase.

Ballando con le Stelle 2025, svolta in arrivo per Paolo Belli e Anastasia Kuzmina? Mariotto li attende al varco

Nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle, Paolo Belli si è esibito in un bel fox-trot sulle note di “Volare” da lui pre-registrato, ma non ha convinto tutti. Adesso dovrà superarsi per evitare di trovarsi di fronte ai soliti commenti annoiati di alcuni giudici. Lo scontro con Guillermo Mariotto, che ha finto di addormentarsi durante l’esibizione, lo costringerà ad una svolta audace?

“Che noia, che è successo? Dovresti fare delle cose che uno non si aspetta”, aveva tuonato il giurato. A schierarsi dalla parte di Paolo Belli, il buon Matano, ma anche la presidentessa Carolyn Smith. Adesso però la sensazione è che la coppia sia di fronte ad un bivio. E durante Ballando Segreto, Paolo Belli non ha nascosto la sua rabbia nei confronti di Mariotto, dicendosi però ora pronto a rispondergli sul palco.