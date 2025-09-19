Paolo Belli si confida a cuore aperto sui problemi di salute avuti dalla moglie Deanna: "Abbiamo trascorso anno terribile..."

Da sempre innamoratissimo di sua moglie Deanna, Paolo Belli non può che mettersi sull’attenti quando si parla di lei. Sia perché l’ammira profondamente, sia perché le sue condizioni di salute lo hanno preoccupato molto in questi ultimi mesi. Come i ben informati ricorderanno, infatti, lo storico collaboratore di Milly Carlucci ha deciso, circa un anno fa, da interrompere molti dei suoi progetti per stare vicino alla compagna di una vita, alle prese con una malattia piuttosto seria. Oggi il clima sembra più sereno, ma il musicista non nega di aver vissuto le pene dell’inferno nell’ultimo anno.

In una intervista rilasciata di recente al magazine Oggi, Paolo Belli si è lasciato andare sui problemi di salute della moglie, facendo il punto della situazione con parole rassicuranti. “C’è stato un problema di salute molto serio. Ha affrontato tredici mesi di battaglia esagerata ma poi ci hanno detto che è tutto risolto”, il sospiro di sollievo dell’artista.

Paolo Belli esprime gratitudine da tutti i pori. La paura di perdere la persona amata lo aveva mandato in crisi, ma oggi fortunatamente gli scenari peggiori sembrano sventati. “Mi faceva coraggio lei”, sottolinea quasi incredulo Paolo Belli, parlando di Deanna. Il periodo della malattia ha portato con sé incertezze e paure, così come il timore di restare senza di lei.

“Sarebbe come perdere una gamba, non riuscirei a camminare”, spiega Paolo Belli. Il traguardo dei quarant’anni di carriera, dunque, è arrivato nel momento più sereno, con le condizioni di salute di Denna che sembrano buone. Il musicista e braccio destro di Milly Carlucci non potrebbe chiedere di meglio. Mai come ora la normalità è un lusso che si vuole godere appieno.

