Paolo Belli è tra gli ospiti della nuova puntata di “Stasera tutto è possibile“, il game show di successo condotto da Stefano De Martino su Rai2. Il cantautore e conduttore televisivo, conosciuto dal grande pubblico per essere il compagno d’avventura di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, in realtà si è fatto conoscere ed apprezzare anche in teatro. Dalle pagine di Today, infatti, Belli ha confessato la sua grandissima passione per il teatro rivelando: “ho studiato l’arte a 360 gradi” soffermandosi in particolare nello studio del canto e della composizione. Grazie allo zampino di Alberto Di Risio, collaboratore storico di Celentano, Fiorello, Panariello, Belli ha iniziato anche a fare teatro. “Quando me lo disse l’ho preso per pazzo ma ha insistito e così ho iniziato” – ha confessato Belli che oggi non solo fa teatro, ma anche con grandissimo successo.

Parlando della suo talento, Belli ha sottolineato: “sono bravo nell’amare il pubblico e nell’avere attorno a me persone che mi permettono di crescere”.

Non solo cantautore e conduttore televisivo, Paolo Belli è anche un uomo felicemente sposato ed innamorato della moglie Deanna Belli a cui è legato da più di 40 anni. Sono pochissime le informazioni disponibili sulla compagna di vita, una donna molto schiva e riservata che ha sempre preferito non apparire più di tanto in pubblico e in televisione. Tra i due un vero e proprio colpo di fulmine come raccontato proprio da Paolo: “mi aveva colpito subito, ma eravamo con amici. Per fortuna poi ci siamo rincontrati”. Galeotto durante il secondo incontro è stato un falò sulla spiaggia che ha spinto Paolo ad imbracciare una chitarra e a dedicarle una canzone.

Da quel preciso istante è cambiato tutto: Paolo e Deanna si sono perdutamente innamorati e non si sono mai più lasciati! Dal 1997 sono genitori anche di Vladik, un bambino bielorusso conosciuto grazie ad un progetto umanitario legato ai bambini colpiti dalle radiazioni di Chernobyl.