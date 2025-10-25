Paolo Belli eliminato a sopresa da Ballando con le stelle 2025? Giuria con Mariotto e Selvaggia Lucarelli stronca: "Orrendo, brutto, noioso"

A rompere il ghiaccio ed i primi a scendere in pista nella 5a puntata di Ballando con le stelle 2025 sono Paolo Belli e Anastasia Kuzmina. Il cantante e storico co-conduttore dello show in quest’ultime settimane sta avendo molte difficoltà con la giuria. A suo dire i suoi ex ‘colleghi’ sono troppo cattivi nei suoi confronti con i giudizi diretti più alla sua personalità che alle sue performance. La coppie si è esibita in un’ energica Samba sulle note di Ragazzo Fortunato di Jovanotti.

La giuria ha cominciato in maniera molto dura con la coppia Paolo Belli e Anastasia Kuzmina a Ballando con le stelle 2025. Per Carolyn Smith il livello è tra i più scarsi e rischiano di uscire. Per Fabio Canino forse è la coppia a non funzionare, perché si conoscono da anni e c’è troppa confidenza e complicità un rapporto più di amicizia che non una maestra e un allievo. Anche ad Ivan Zazzaroni non è piaciuta l’esibizione perché i movimenti erano molto pochi fluidi, troppo rigidi e molto lontani dall’idea di Samba.



Ballando con le stelle 2025, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli asfaltano Paolo Belli: “Orrendo, brutto e senza personalità”

I giudizi impietosi contro Paolo Belli a Ballando con le stelle 2025 continuano con Selvaggia Lucarelli che dopo aver premesso che questa sera saranno cattivi non tutti ha rincarato la dose aggiungendo: “Era soggettivamente brutto e un po’ troppo da Balera….Secondo me tu balli sempre allo stesso modo perché sei monotono e tu devi trovare una tua personalità. Le altre volte hai ballato meglio oggi no.” Per Guillermo Mariotto era ‘orrendo’. Si passa poi ai voti con un totale di 26 punti soprattutto a causa del 4 di Selvaggia Lucarelli e del 5 di Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Paolo Belli ed Anastasia Kuzmina saranno eliminati da Ballando con le stelle 2025?