Paolo Belli, giuria in crisi a Ballando con le stelle 2025: prima stronca poi da voti alti e web esplode: "Tutto finto e orchestrato"

Dopo Filippo Magnini e Marcella Bella a scendere in pista nella sesta puntata di Ballando con le stelle 2025 è Paolo Belli in coppia con Anastasia Kuzmina. L’ex conduttore dello show e leader della banda in queste puntate è stata sempre asfaltato della giuria che non risparmia critiche feroci e sprezzanti tanto che la sua maestra, nella clip introduttiva prima dell’esibizione ha accusato i giurati di attuare una vera e propria strategia della giuria contro di lui.

La giuria di Ballando con le stelle 2025, soprattutto Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto attuano una strategia contro Paolo Belli? Sono più cattivi nei suoi confronti proprio perché lo conoscono da vent’anni? Anastasia Kuzmina non ha dubbi: “Ce lo aspettavamo che con lui sarebbero stati più severi, lo avrebbero trattato peggio rispetto agli altri concorrenti per evitare favoritissimi o accuse di essere raccomandato ma non così…” E subito ha aggiunto che non considerano l’età e la sua forma fisica.”

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina a Ballando con le stelle 2025 si sono cimentati in un Charleston sulle note di un suo storico brano Dottor Jazz e Mister Funk. La loro esibizione ha convinto Carolyn Smith che si è complimenta per i miglioramenti: “Continua così perché per ma vai bene” E subito dopo a sorpresa anche Guillermo Mariotto si è complimentato con lui. Per Ivan Zazzaroni: “Complessivamente non male” A Fabio Canino ed anche a Selvaggia Lucarelli che non ha apprezzato però il cambio scarpe. La giuria lo ha premiato con dei sette dei nove da parte di Carolyn Smith e persino un 10 di Guillermo Mariotto ed in molti si chiedono se non ci sia una vera e propria strategia dietro.