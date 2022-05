Paolo Belli/ “Ho avuto paura di morire: grazie a Milly Carlucci e a mia moglie…”

Paolo Belli si racconta da Francesca Fialdini: il rapporto con la moglie

Paolo Belli è stato tra gli ospiti della puntata di oggi di Da noi a ruota libera, condotta da Francesca Fialdini su Rai1. “In questo momento sto male perché quando sto di fronte a quelli bravi comincio a balbettare”, ha esordito, rivolgendosi alla padrona di casa con grande emozione. Simbolo del pensiero positivo, Paolo ha però svelato: “Ogni volta che esco di casa sono quello che vedete perché io mi sento sempre in debito con chi mi ha permesso di esaudire il mio sogno che era quello di lavorare ed essere in televisione. Sono in debito con qualcuno dall’alto”. A casa però, sua moglie sa che è anche molto introspettivo: “Io sono uno che si fa sempre mille domande per qualunque cosa”, ha spiegato. “Chi mi conosce sa anche l’altra faccia di Paolo ma con gli altri devo cercare di fargli stare bene perché nella vita ho avuto una fortuna sfacciata”.

Paolo Belli oltre ad aver studiato musica è anche un elettronico industriale: “Io sono un disastro in tutto!”, ha spiegato. Ovviamente nel corso della puntata non poteva mancare il messaggio da parte di Milly Carlucci che ha rinnovato la sua presenza nella prossima edizione di Ballando con le stelle: “Io sto in ansia finché non arriva il momento di iniziare, quindi ora sono contento che mi ha riconfermato, soprattutto per i miei ragazzi. Devo tantissimo ai miei musicisti. Il fatto che io possa farli lavorare soprattutto in tv mi fa sentire un uomo importante e poi stare accanto a Milly è un privilegio artistico ma soprattutto umano”, ha ammesso.

Paolo Belli, parlando di se stesso ha ammesso: “Non sono mai stato dritto ma tra lei e mia moglie sono riuscite a raddrizzarmi parecchio”. Sul suo conto non c’è mai stato alcun gossip e per questo Francesca Fialdini ha voluto sapere qualcosa in più sul suo conto, a partire dalle sue paure: “Io ho sempre paura… quando Carolyn Smith era ospite a la Canzone segreta con La voce del silenzio, ho avuto paura di morire tanto ero emozionato. Alla fine ce l’ho fatta ma è stata un’emozione così grande che la canzone l’ho messa anche nei disco nuovo”.

Per concludere, Paolo Belli ha spiegato l’importanza del suo nuovo disco: “Il nuovo disco è stato creato per una serie infinita di persone, innanzitutto i miei musicisti. Vedevo la loro sofferenza nello stare chiusi in casa. E poi per ringraziare questi maestri che continuano a emozionarci, da Iannacci a Lucio Dalla, Ron, De Gregori e poi per fa sì che le persone a casa siano serene”.











